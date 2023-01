Uống cà phê khi bụng đói có hại không?

Đối với những người rất nhạy cảm hoặc bị trào ngược axit nghiêm trọng, uống cà phê đã khử caffeine trước khi ăn có thể làm tăng nguy cơ đau dạ dày.

Một số người cần cẩn trọng về tác dụng phụ của cà phê. Ảnh: Healthline.

Nhiều người có thói quen bắt đầu ngày mới với một cốc cà phê để tỉnh táo hơn. Theo Eat This Not That, cà phê mang lại một số lợi ích sức khỏe đáng kinh ngạc, nhưng những người yêu thích loại đồ uống này có thể cần tránh uống cà phê khi bụng đói.

Cà phê cung cấp cho bạn nguồn năng lượng dồi dào cần thiết trước một ngày bận rộn. Nó cũng có nhiều lợi ích cho sức khỏe như giúp tăng cường trao đổi chất, đốt cháy chất béo, cải thiện sức khỏe nhận thức và thậm chí có khả năng giúp bạn sống lâu hơn.

Dưới đây là những điều bạn cần biết về việc uống cà phê khi bụng đói và liệu bạn có nên thay đổi thói quen hấp thụ caffeine vào buổi sáng hay không.

Nồng độ cà phê và cortisol

Một lập luận phổ biến về việc tránh uống cà phê vào buổi sáng liên quan đến tác dụng của nó đối với việc sản xuất cortisol - hormone gây căng thẳng. Nồng độ cortisol trong cơ thể tăng giảm theo chu kỳ tự nhiên suốt cả ngày với mức cao nhất vào khoảng thời gian bạn thức dậy.

Caffeine có thể gây ra sự gia tăng cortisol. Vì vậy, uống cà phê khi cortisol đã tăng cao có thể dẫn đến mức hormone căng thẳng không lành mạnh.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu phát hiện ra những người thường xuyên uống cà phê có mức tăng cortisol do caffeine thấp hơn nhiều. Thêm vào đó, sự gia tăng nhỏ này chỉ là tạm thời và không có khả năng dẫn đến bất kỳ ảnh hưởng sức khỏe lâu dài nào.

Caffeine có thể gây ra sự gia tăng cortisol (hormone gây căng thẳng). Ảnh: The Manual.

Uống cà phê khi bụng đói có thể gây trào ngược axit

Lý do lớn nhất khiến bạn cần thay đổi thói quen uống cà phê khi vừa thức dậy liên quan đến dạ dày của bạn.

Chuyên gia dinh dưỡng Andrew Akhaphong cho biết: “Caffeine kích thích một loại hormone gọi là gastrin, loại hormone này ra lệnh cho dạ dày của bạn tiết ra axit clohydric (axit dạ dày)”.

Mặc dù cà phê có thể làm tăng axit mà dạ dày của bạn tạo ra, nó cũng có thể làm giảm áp lực của cơ vòng thực quản dưới (cơ vòng ở giữa dạ dày và thực quản). Giảm áp lực của cơ vòng thực quản dưới có thể dẫn đến trào ngược axit khi axit từ dạ dày trào ngược lên thực quản. Các triệu chứng của trào ngược axit bao gồm cảm giác nóng rát ở ngực, vị chua hoặc đắng, khó nuốt hoặc nôn ra một lượng nhỏ thức ăn hoặc chất lỏng.

Ngay cả khi bạn uống cà phê đã loại bỏ caffeine, bạn vẫn có thể không tỉnh táo, tùy thuộc vào độ nhạy cảm của dạ dày. Trong quá trình khử caffeine, một số axit được loại bỏ khỏi cà phê làm giảm lượng axit mà dạ dày tạo ra. Đối với những người rất nhạy cảm hoặc bị trào ngược axit nghiêm trọng hơn, uống cà phê đã khử caffeine trước khi ăn có thể làm tăng nguy cơ đau dạ dày.

Chuyên gia dinh dưỡng Andrew Akhaphong giải thích: "Ăn một bữa ăn giàu chất xơ trước khi thưởng thức cà phê giúp hấp thụ axit hydrochloric dư thừa, bảo vệ dạ dày của bạn khỏi chứng ợ nóng và giảm nguy cơ loét. Vì vậy, bạn cần ăn bữa sáng giàu chất xơ để nạp đầy năng lượng trước khi uống tách cà phê đầu tiên".

Những vấn đề trên không có nghĩa là bạn không bao giờ được uống cà phê khi bụng đói. Thực tế, những phản ứng này có thể không xuất hiện ở mọi người nhưng điều quan trọng là bạn phải chú ý đến cảm giác của cơ thể sau khi uống cà phê lúc bụng đói. Nếu cảm thấy có bất kỳ cơn đau dạ dày hoặc triệu chứng trào ngược axit nào, bạn nên ăn bữa sáng cân bằng trước khi thưởng thức ly cà phê.