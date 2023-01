Uống 2 cốc cà phê/ngày tăng nguy cơ tử vong cho người bị huyết áp cao

Những người bị tăng huyết áp nghiêm trọng dễ bị ảnh hưởng bởi caffeine hơn.

Nếu người bị huyết áp cao nhận thấy huyết áp của mình thay đổi sau khi uống một cốc cà phê, tốt nhất là bạn nên bỏ cà phê hoàn toàn. Ảnh: Pexels.

Theo Eat This Not That, cà phê không chỉ có tác dụng giúp mọi người tỉnh táo mà còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe khác nhau. Tuy nhiên, cà phê đôi khi có thể gây hại nhiều hơn nếu người uống bị huyết áp cao.

Thực tế, một nghiên cứu mới cho thấy đối với những người bị huyết áp cao, uống 2 cốc cà phê trở lên mỗi ngày có thể làm tăng nguy cơ tử vong một cách nghiêm trọng.

Nghiên cứu được công bố bởi tạp chí của Hiệp hội Tim mạch Mỹ có sự tham gia của hơn 18.570 người ở Nhật Bản, hơn 6.570 nam giới và 12.000 phụ nữ, tất cả đều từ 40 đến 79 tuổi. Trong quá trình nghiên cứu, mỗi người tham gia trải qua các cuộc kiểm tra liên quan đến sức khỏe của họ và trả lời những câu hỏi bao gồm tình trạng, vấn đề sức khỏe trong quá khứ cũng như lối sống và chế độ ăn uống của họ.

Sau khi theo dõi trong khoảng thời gian 19 năm, các nhà nghiên cứu phát hiện ra 842 người tham gia đã tử vong vì các nguyên nhân liên quan đến tim mạch. Các nhà nghiên cứu lưu ý người bị huyết áp cao uống hai cốc cà phê trở lên mỗi ngày làm tăng gấp đôi nguy cơ tử vong liên quan đến tim mạch so với những người không uống cà phê.

Hiroyasu Iso - chuyên gia dinh dưỡng, tác giả chính của nghiên cứu - cho biết: “Những phát hiện này có thể hỗ trợ cho khẳng định những người bị huyết áp cao nghiêm trọng nên tránh uống quá nhiều cà phê. Bởi vì những người bị tăng huyết áp nghiêm trọng dễ bị ảnh hưởng bởi caffeine hơn. Ngoài ra, tác dụng có hại của caffeine có thể lớn hơn tác dụng bảo vệ của nó và làm tăng nguy cơ tử vong”.

"Nghiên cứu này nhấn mạnh sự cần thiết phải đánh giá tất cả đồ uống và thực phẩm mà người bị huyết áp cao đang tiêu thụ để quản lý mức huyết áp một cách tối ưu. Tôi yêu cầu các cá nhân đánh giá phản ứng của cơ thể họ với caffeine, đặc biệt cà phê. Nếu huyết áp của họ tăng trong vòng 3 giờ sau khi tiêu thụ, chúng tôi sẽ giảm liều lượng thích hợp hoặc chọn đồ uống tối ưu hơn cho mạch máu", chuyên gia dinh dưỡng Michelle Routhenstein cho biết.

Khi nói về lý do uống 2 cốc cà phê trở lên mỗi ngày có thể dẫn đến kết quả tiêu cực đối với những người bị tăng huyết áp nặng, chuyên gia dinh dưỡng Michelle Routhenstein giải thích: "Cà phê có thể làm tăng huyết áp lên đến 3 giờ sau khi uống ở một số người. Khi huyết áp tăng ở những người bị cao huyết áp nghiêm trọng, nó có thể gây ra nhiều biến cố đe dọa tính mạng hơn như đột quỵ, đau tim hoặc phình động mạch chủ".

Mặc dù nghiên cứu này cho thấy uống một tách cà phê mỗi ngày không mang lại kết quả tương tự, chuyên gia dinh dưỡng Michelle Routhenstein vẫn cảnh báo việc uống quá nhiều cà phê ở những người bị huyết áp cao.

"Điều quan trọng là người huyết áp cao cần được theo dõi sức khỏe sau khi uống cà phê. Nếu có sự gia tăng huyết áp sau khi uống một cốc cà phê, tốt nhất bạn nên tránh nó hoàn toàn", chuyên gia dinh dưỡng Michelle Routhenstein đưa ra lời khuyên.