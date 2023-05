UOB Việt Nam kết hợp Vietnam Airlines nâng tầm trải nghiệm du lịch

Ngân hàng UOB Việt Nam vừa công bố quan hệ đối tác chiến lược cùng Vietnam Airlines - Hãng Hàng không Quốc gia, thành viên của Liên minh Hàng không Skyteam.

Trong khuôn khổ chiến lược hợp tác, chủ thẻ tín dụng của Ngân hàng UOB Việt Nam và hội viên Bông Sen Vàng của Vietnam Airlines được hưởng nhiều trải nghiệm và đặc quyền hấp dẫn.

Xu hướng du lịch nước ngoài dịp hè

Giới phân tích dự báo nhu cầu du lịch nước ngoài tiếp tục tăng trong giai đoạn cao điểm hè, nhất là khi ngành du lịch nước ngoài bắt đầu phục hồi vài tháng sau đại dịch.

Ngành du lịch có nhiều tín hiệu tăng trưởng tích cực.

Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) nhận định cuối năm 2022, thị trường hàng không nội địa Việt Nam có thể phục hồi hoàn toàn, tăng trưởng mạnh so với giai đoạn năm 2019. Bên cạnh đó, thị trường quốc tế đang phục hồi dần và tăng trưởng tốt, dự báo đạt mức của năm 2019 vào cuối năm 2023.

Theo dự báo, tổng thị trường vận tải hàng không Việt Nam năm nay đạt xấp xỉ 80 triệu lượt hành khách, tăng 45,4% so với năm 2022 và tăng xấp xỉ 1% so với cùng kỳ thời điểm trước dịch Covid-19.

Cũng trong hai tháng đầu năm, các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển 9,8 triệu lượt hành khách - tăng 92% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, khách du lịch nội địa đạt 7,4 triệu lượt (tăng 48% so với cùng kỳ năm ngoái), khách quốc tế đạt 2,4 triệu lượt (tăng 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái).

Thẻ tín dụng Ngân hàng UOB Việt Nam được nhiều người lựa chọn khi du lịch.

Theo chia sẻ chị Hoàng Minh Anh (Hà Nội), mùa hè là dịp gia đình chuẩn bị cho chuyến đi biển định kỳ. Vì thế, chị thường tìm hiểu trước về hình thức mua vé, cách thanh toán, cũng như ưu đãi và đặc quyền để trải nghiệm chuyến đi trọn vẹn.

“Về hình thức thanh toán, theo tìm hiểu của tôi, Ngân hàng UOB Việt Nam có loại thẻ tín dụng chuyên dùng để chi tiêu du lịch trong và ngoài nước với nhiều đặc quyền hấp dẫn. Cụ thể, người dùng được nhân đôi dặm thưởng khi chi tiêu nước ngoài, mua vé máy bay và giao dịch ở cửa hàng miễn thuế. Phí giao dịch nước ngoài chỉ 1,99%”, chị Minh Anh hào hứng.

UOB Việt Nam hợp tác chiến lược cùng Vietnam Airlines

Nắm bắt nhu cầu du lịch trong nước và xuyên biên giới ngày càng tăng, nhất là khi hè đến gần, Ngân Hàng UOB Việt Nam cùng Vietnam Airlines vừa công bố hợp tác chiến lược nhằm nâng tầm trải nghiệm khách hàng. Cụ thể, thỏa thuận này mang đến cho chủ thẻ tín dụng Ngân hàng UOB Việt Nam và hội viên Bông Sen Vàng của Vietnam Airlines nhiều lợi ích, ưu đãi đặc quyền khi du lịch.

Đại diện Ngân Hàng UOB Việt Nam và Vietnam Airlines trong lễ công bố đối tác chiến lược.

Ông Paul Kim - Giám đốc khối Dịch vụ Tài chính Cá nhân (PFS), Ngân hàng UOB Việt Nam - chia sẻ mục tiêu của UOB Việt Nam là trở thành ngân hàng được nhiều khách hàng lựa chọn, bằng cách đặt họ làm trung tâm mọi hoạt động kinh doanh.

“Chiến lược hợp tác Vietnam Airlines đánh dấu cột mốc quan trọng. Qua đó, chúng tôi mở rộng hệ sinh thái đối tác để phục vụ khách hàng tốt hơn”, ông Paul Kim nói.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Sỹ Thành - Giám đốc Bông Sen Vàng, Vietnam Airlines - bày tỏ sự vui mừng khi hợp tác Ngân hàng UOB Việt Nam nâng cao trải nghiệm du lịch cho khách hàng thân thiết.

“Vietnam Airlines và Ngân hàng UOB Việt Nam hợp tác chặt chẽ trong thời gian tới để mang đến nhiều sản phẩm hấp dẫn, tăng quyền lợi và ưu đãi cho khách hàng”, ông Nguyễn Sỹ Thành cho biết.

Ông Paul Kim - Giám đốc khối Dịch vụ Tài chính Cá nhân (thứ hai từ trái sang) và ông Nguyễn Sỹ Thành - Giám đốc Trung tâm Bông Sen Vàng, Vietnam Airlines (thứ ba từ trái sang).

Trong khuôn khổ chiến lược hợp tác giữa Vietnam Airlines và Ngân hàng UOB Việt Nam, từ nay đến 31/7, hội viên Bông Sen Vàng được miễn phí gia nhập, phí thường niên năm đầu tiên; hưởng ưu đãi hấp dẫn khi đăng ký mở thẻ tín dụng do UOB phát hành. Yêu cầu về giấy tờ với hội viên từ hạng Titan cũng được tối giản, chỉ cần cung cấp CCCD và thẻ hội viên Bông Sen Vàng khi đăng ký mở thẻ tín dụng của UOB.

Hội viên Bông Sen Vàng các hạng Triệu dặm, Bạch kim, Vàng, Titan có thể nhận đến 15.000 dặm thưởng Bông Sen Vàng (tương đương chuyến bay khứ hồi từ Hà Nội đến Đà Nẵng hoặc TP.HCM đến Đà Nẵng) khi chi tiêu tối thiểu 8 triệu đồng trong 60 ngày đầu tiên kể từ thời điểm thẻ được phê duyệt.

Nghỉ ngơi miễn phí tại phòng chờ VIP ở các sân bay là một trong nhiều quyền lợi đáng chú ý của chủ thẻ UOB.

Cụ thể, thẻ tín dụng của UOB giúp khách hàng nhận các ưu đãi đặc quyền như nhân đôi dặm thưởng khi chi tiêu, mua vé máy bay và giao dịch ở cửa hàng miễn thuế; có thể sử dụng dặm thưởng để quy đổi vé máy bay; tặng đêm nghỉ khách sạn miễn phí cho chuyến đi tiếp theo.

Với những vị khách đang gặp khó khăn trong việc đặt vé du lịch, trợ lý cá nhân có thể hỗ trợ tất cả yêu cầu mua vé máy bay, giới thiệu khách sạn và dịch vụ xe đưa đón tại sân bay. Ngoài ra, đi kèm thẻ tín dụng này, khách hàng có 8 lần miễn phí nghỉ ngơi tại phòng chờ VIP ở các sân bay trên toàn thế giới mỗi năm cùng thẻ Priority Pass.