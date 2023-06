UOB Painting of the Year và cách UOB ‘vẽ’ sức mạnh của nghệ thuật

Nếu có một loại ngôn ngữ toàn cầu mà ai cũng có thể thấu hiểu và sẻ chia, đó hẳn là ngôn ngữ chân - thiện - mỹ của nghệ thuật.

Trong cuộc sống hiện đại với ngày càng nhiều áp lực, các giá trị tinh thần càng cần được chăm chút. Đó cũng là lúc nghệ thuật lên tiếng, để hàn gắn và nuôi dưỡng tâm hồn con người. Không dừng lại ở đó, nghệ thuật còn có sức mạnh phi thường, chắp cánh khát vọng và kết nối những tâm hồn đồng điệu.

Với sứ mệnh lan tỏa vai trò của nghệ thuật đối với cuộc sống, “UOB Painting of the Year” - cuộc thi tìm kiếm tài năng nghệ thuật do Ngân hàng UOB tổ chức hàng năm - được triển khai và dần trở thành cái tên quen thuộc của cộng đồng họa sĩ lẫn giới hội họa khu vực Đông Nam Á.

Chia sẻ với Tri thức trực tuyến, ông Victor Ngo - Tổng giám đốc Ngân hàng UOB Việt Nam - bày tỏ mong muốn cuộc thi sẽ lan tỏa những giá trị mà nghệ thuật thầm đóng góp trong cuộc sống, đồng thời nâng bước cho những tài năng nghệ thuật tỏa sáng trên con đường theo đuổi những giá trị chân - thiện - mỹ.

- Theo ông, nghệ thuật có giá trị thế nào trong cuộc sống hiện đại?

- Là nhà bảo trợ lâu năm cho các hoạt động nghệ thuật ở khu vực, UOB thấu hiểu những giá trị mà nghệ thuật mang lại cho cuộc sống. Ở khía cạnh cá nhân, tôi nghĩ nghệ thuật là một phương thức thể hiện cảm xúc. Đây là nền tảng để các nghệ sĩ truyền đạt cảm xúc và trải nghiệm của họ, đồng thời cho phép người xem kết nối, suy ngẫm về cảm xúc của chính mình.

Nhìn rộng hơn, nghệ thuật như một ngôn ngữ toàn cầu, cho phép chúng ta giao tiếp và “kể chuyện” giữa những nền văn minh, các thế hệ một cách mượt mà, uyển chuyển mà khó hệ phương ngữ nào trên thế giới có thể làm được. Trong nghìn năm qua, ngôn ngữ của nghệ thuật đã thúc đẩy sự thấu hiểu, đồng cảm giữa cá nhân, cộng đồng và thế giới.

Một giá trị rất lớn khác mà chúng tôi nghĩ nghệ thuật mang lại chính là kích thích sự sáng tạo và trí tưởng tượng, khơi dậy những ý tưởng cùng khả năng mới. Nó có thể là chất xúc tác cho sự thay đổi, ủng hộ công lý, bình đẳng và chuyển đổi xã hội tích cực. Đồng thời, nghệ thuật cũng có khả năng chữa lành và mang lại hạnh phúc. Theo tôi, trong cuộc sống hiện đại với vòng xoáy hối hả, nghệ thuật sẽ là một điểm dừng chân để trải lòng và tìm lại sự bình yên.

- Nhắc đến lĩnh vực ngân hàng, nhiều người thường nghĩ về những con số khô khan. UOB là ngân hàng hiếm hoi có sự gắn kết và ủng hộ mạnh mẽ cho nghệ thuật - một bộ môn thiên về xúc cảm, tinh thần. Có mối liên kết nào ở đây không, thưa ông?

- Tại UOB, chúng tôi tin rằng ngân hàng không đơn thuần là những con số. Nó có sức mạnh làm thay đổi cuộc sống, tạo nên từ những mối quan hệ bền vững và cần được đầu tư, xây dựng lâu dài, tương tự nghệ thuật. Chúng tôi cho rằng hai lĩnh vực này có những điểm chung như thế.

Cả hai đều bắt nguồn từ niềm đam mê và những kế hoạch từ cả trái tim lẫn khối óc. Vận hành hoạt động ngân hàng cũng cần sự linh hoạt với từng bối cảnh, chiến lược khác nhau, giống như việc biết khi nào nên sử dụng nét vẽ tinh xảo, khi nào nên hành động với những nét vẽ táo bạo. Và cho dù ở lĩnh vực nào, đều cần có sự tôn trọng truyền thống nhưng không ngừng đổi mới.

Làm nghệ thuật và làm kinh doanh hội tụ ở tinh thần dám nghĩ dám làm, bám theo một tầm nhìn nhất định để tạo ra những điều có ý nghĩa, dựng xây giá trị trường tồn. Người làm ngân hàng và người làm nghệ thuật còn giao nhau ở điểm luôn hành động với sự chính trực để thực hiện những kế hoạch và tham vọng.

- Xuất phát từ triết lý kinh doanh nào mà UOB quyết định ủng hộ cho nghệ thuật, không chỉ ở Singapore mà còn mở rộng ra nhiều quốc gia khác trong khu vực?

- Với UOB, có lẽ triết lý bất biến là lời hứa luôn làm điều đúng đắn cho khách hàng, nhân viên và cộng đồng cả trong lúc thuận lợi hay khó khăn. Điều này được thể hiện thông qua những giá trị cốt lõi của ngân hàng, bao gồm: Chính trực, sáng tạo, đoàn kết và cam Kết.

Chúng tôi tin tưởng vào việc trở thành một nhà cung cấp dịch vụ tài chính có trách nhiệm và kiên định trong việc hỗ trợ nghệ thuật, sự phát triển của trẻ em và giáo dục, đồng thời mang đến những giá trị bền vững cho cộng đồng. Nói riêng về nghệ thuật, sự hỗ trợ mà UOB dành cho lĩnh vực này trên khắp khu vực Đông Nam Á trong suốt 42 năm qua, đơn cử như “UOB Painting of the Year”, là cách chúng tôi thực hiện lời hứa làm điều đúng đắn cho xã hội nói chung và cộng đồng nghệ sĩ - những người kiến tạo, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa qua thời gian nói riêng.

- Là đơn vị đồng hành cùng nghệ thuật trong thời gian dài, theo ông, hội họa có phải bộ môn nghệ thuật khó? Cần làm gì để thúc đẩy nghệ thuật cũng như nâng cao nhận thức về nghệ thuật của công chúng?

- Trước đây, hội họa không dành cho số đông. Tuy nhiên sẽ rất đáng tiếc nếu hội họa hay nghệ thuật nói chung không được tiếp cận với đông đảo công chúng, bởi nghệ thuật có thể mang lại lợi ích lớn lao về mặt tinh thần và kết nối cộng đồng.

Theo tôi, hành trình thúc đẩy và nâng cao nhận thức về nghệ thuật của công chúng đòi hỏi một nỗ lực lâu dài, bền bỉ. Đó là sự kết hợp giữa những đơn vị ủng hộ nghệ thuật như UOB, các cơ quan Nhà nước, cộng đồng nghệ sĩ, đơn vị triển lãm, trường đại học và cả cơ quan truyền thông. Thông qua sự phối hợp và nỗ lực chung của các bên, nghệ thuật nói chung, hội họa nói riêng sẽ dần tiếp cận với cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ và tạo nên làn gió mới, góp phần thay đổi cách nhìn nhận của số đông.

- Điều gì đã tạo cảm hứng cho UOB tổ chức “UOB Painting of the Year” suốt những năm qua?

- Trong hơn 40 năm gắn bó và ủng hộ cho nghệ thuật, đặc biệt thông qua cuộc thi “UOB Painting of the Year”, mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là mang nghệ thuật thị giác đến gần hơn với công chúng. Cuộc thi “UOB Painting of the Year” không chỉ dành cho nghệ sĩ chuyên nghiệp mà hơn hết là sân chơi cho mọi người, những tâm hồn yêu cái đẹp, nghệ thuật và thích sáng tạo.

Cuộc thi đã góp phần phát hiện rất nhiều tài năng trẻ, mang những tác phẩm của họ đến với cộng đồng thông qua các cuộc triển lãm trong và ngoài nước, chương trình lưu trú tại bảo tàng, nhà triển lãm có tiếng trong khu vực. Nhiều nghệ sĩ thành danh từ cuộc thi sau đó đã có nhiều đóng góp cho nền nghệ thuật tại quốc gia và khu vực.

- Suốt hành trình 42 năm “UOB Painting of the Year”, giá trị lớn nhất mà UOB nhận được là gì?

- Thành tựu lớn và khích lệ nhất là cuộc thi đã góp phần khai phá hơn 1.000 nghệ sĩ tài năng trong khu vực, cũng như góp phần nâng cao sự công nhận của công chúng đối với nghệ thuật trên khắp khu vực.

- Ông có thể chia sẻ cụ thể hơn về chặng đường 42 năm đồng hành cùng nghệ thuật Đông Nam Á của UOB?

- UOB bắt đầu tham gia vào lĩnh vực nghệ thuật từ những năm 1970 với việc sở hữu bộ sưu tập tranh của các nghệ sĩ Singapore. Không dừng lại ở việc sưu tập tranh, hơn 40 năm qua, chúng tôi nỗ lực mang nghệ thuật đến gần hơn với đông đảo khán giả thông qua loạt chương trình đa dạng về nghệ thuật thị giác, các quan hệ hợp tác và sáng kiến nhằm tiếp cận cộng đồng trên toàn khu vực.

Chương trình nghệ thuật hàng đầu của ngân hàng là cuộc thi UOB Painting of the Year (UOB POY), lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1982 với mục tiêu cổ vũ các nghệ sĩ ở khu vực Đông Nam Á và mang đến cho họ cơ hội giới thiệu tác phẩm đến cộng đồng. Cuộc thi sau đó được mở rộng sang Thái Lan, Indonesia, Malaysia từ 2010 đến 2011 và 2023 đánh dấu năm đầu tiên cuộc thi được tổ chức tại Việt Nam. Đây là cuộc thi nghệ thuật lâu đời nhất tại Singapore và là một trong những cuộc thi danh tiếng nhất tại khu vực Đông Nam Á.

- Ông có thể chia sẻ lý do UOB chọn năm nay để đưa cuộc thi đến Việt Nam?

- 2023 là năm kỷ niệm 30 năm UOB có mặt tại Việt Nam. Vì vậy, chúng tôi vui mừng mang cuộc thi nghệ thuật hàng đầu khu vực của UOB đến Việt Nam trong năm nay. Điều này cũng lần nữa củng cố cho cam kết dài hạn của ngân hàng đối với đất nước và con người Việt Nam.

Việc mở rộng cuộc thi đến Việt Nam cũng phù hợp với mục tiêu chung của UOB là “Xây dựng tương lai của ASEAN”, cũng như phù hợp với cam kết đồng hành cùng cộng đồng lâu dài của chúng tôi, đặc biệt thông qua sự hỗ trợ liên tục cho nghệ thuật thị giác và các nghệ sĩ trong khu vực.

Tôi tin rằng cuộc thi này sẽ giúp các nghệ sĩ bộc lộ niềm đam mê nghệ thuật và đóng góp vào sự phát triển của nền nghệ thuật thị giác tại Việt Nam, dù cho họ là nghệ sĩ đã có tên tuổi hay đơn thuần là những người có khát vọng về nghệ thuật.

- Với “UOB Painting of the Year”, UOB mong muốn truyền tải điều gì đến các nghệ sĩ và cộng đồng?

- Chúng tôi nhận thấy Việt Nam có một nền văn hóa phong phú, được phản ánh rõ nét thông qua nghệ thuật, cũng như tiềm năng to lớn và sự sáng tạo vô tận trong nền nghệ thuật Việt Nam. UOB tin rằng các nghệ sĩ Việt Nam có quan điểm cùng tiếng nói độc đáo, xứng đáng được đánh giá cao và biết đến nhiều hơn trên khắp khu vực.

Thông qua “UOB Painting of the Year”, chúng tôi mong muốn gửi gắm thông điệp: Hãy tự do khám phá niềm đam mê nghệ thuật bên trong bạn và hãy kể cho chúng tôi câu chuyện bạn muốn lan tỏa đến mọi người.

Bạn có thể là nghệ sĩ trẻ, một người theo đuổi con đường nghệ thuật chân chính, hay đơn giản là người yêu nghệ thuật và vẽ vì niềm vui. Chúng tôi tin tưởng rằng bất kể bạn là ai, thì tiếng nói và những khát vọng của bạn đều xứng đáng được lắng nghe, trân trọng. Chúng tôi hy vọng cuộc thi cũng sẽ là cơ hội khuyến khích các nghệ sĩ Việt Nam tiếp tục vượt qua ranh giới và khám phá những chân trời nghệ thuật mới.

- Bên cạnh cuộc thi “UOB Painting of the Year”, UOB còn những hoạt động nào để ủng hộ bước tiến của nghệ thuật trong khu vực và đặc biệt tại Việt Nam?

- Tại Singapore, chúng tôi đã ký Biên bản ghi nhớ ba năm với Hội đồng Nghệ thuật Quốc gia Singapore, tập trung vào 3 lĩnh vực tác động xã hội: Nâng cao giá trị của nghệ thuật, mở rộng phạm vi tiếp cận với khán giả mới và thúc đẩy sự ảnh hưởng của nghệ thuật.

Chúng tôi cũng cho ra mắt SkyArtverse của UOB ở Decentraland - công viên chủ đề nghệ thuật nhập vai đầu tiên trong metaverse. Bằng cách triển khai chương trình này, chúng tôi có thể mang đến trải nghiệm thưởng thức nghệ thuật ảo độc đáo, tăng mức độ tương tác với người dùng và mang đến cơ hội chia sẻ tác phẩm của các nghệ sĩ UOB Painting of the Year trên phạm vi toàn cầu. Theo tôi, đây là những kinh nghiệm để mang nghệ thuật gần hơn với công chúng thông qua sự liên kết chặt chẽ giữa các bên và tận dụng sự phát triển của công nghệ.

Tại Việt Nam, chúng tôi dự kiến hợp tác với Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Việt Nam để xúc tiến những hoạt động nghệ thuật thị giác tại địa phương, đặc biệt là dành sự ủng hộ cho thế hệ trẻ yêu mến và có định hướng phát triển nghệ thuật lâu dài.