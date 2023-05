UOB painting of the year năm đầu tiên tại VN bắt đầu nhận bài dự thi

Sau buổi lễ công bố, giải thưởng chính thức tiếp nhận các tác phẩm dự thi từ các công dân Việt Nam và thường trú nhân tại Việt Nam qua website www.UOBandart.com.

UOB Painting of the Year là một trong những giải thưởng về nghệ thuật được đầu tư bài bản và chuyên nghiệp hàng đầu tại Đông Nam Á, do Ngân hàng United Overseas Bank Limited (UOB) khởi xướng. Từ năm 1982 đến nay, trải qua 42 lần tổ chức, sự kiện này chưa từng "giảm nhiệt" trong cộng đồng họa sĩ từ nghiệp dư đến bán chuyên, chuyên nghiệp.

Không chỉ giới hạn tại đảo quốc sư tử, cuộc thi đã mở rộng sang Thái Lan, Indonesia, Malaysia từ năm 2010, và sau đó hình thành nên giải thưởng cấp khu vực UOB Southeast Asian Painting of the Year, cho phép các họa sĩ ưu tú nhất từ nhiều quốc gia cùng nhau tranh tài. Đây là cơ hội lớn để các họa sĩ bộc lộ tài năng, chạm đến ước mơ phát triển sự nghiệp nghệ thuật ra thị trường khu vực. Với những người không theo đuổi hội họa, giải thưởng này là cơ hội để họ tiếp xúc và cảm nhận góc nhìn hội họa từ lăng kính đa chiều, từ đó thêm trân trọng và yêu mến nghệ thuật thị giác.

Năm nay, lần đầu tiên UOB Painting of the Year được tổ chức tại Việt Nam. Đây không chỉ là sự kiện kỷ niệm 30 năm UOB đồng hành cùng sự phát triển của dải đất hình chữ S, mà còn là cột mốc mới trên hành trình ngân hàng này đưa nghệ thuật đến gần hơn với công chúng quốc tế.

Sự kiện khởi động UOB Painting of the Year 2023 được tổ chức ngày 9/5 tại khách sạn Intercontinental Landmark 72, Hà Nội với sự tham gia của đại diện Ngân hàng UOB Việt Nam, Đại diện Hội đồng tư vấn nghệ thuật Singapore, Hội đồng Ban giám khảo Việt Nam, họa sĩ thắng giải UOB Painting of the Year tại Thái Lan năm 2019, họa sĩ thắng giải cấp khu vực UOB Southeast Asian Painting of the Year năm 2017 từ Malaysia và đông đảo khách mời là các họa sĩ, giám tuyển tại Việt Nam.

Dưới đây là diễn biến sự kiện.