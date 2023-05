UOB Painting of the Year năm đầu tiên tại Việt Nam sẵn sàng khởi động

Thông tin UOB Painting of the Year - giải thưởng nghệ thuật danh tiếng Đông Nam Á - khởi động tại Việt Nam năm đầu tiên từ ngày 9/5 đang được giới mỹ thuật trong nước quan tâm.

Lễ công bố cuộc thi UOB Painting of the Year năm đầu tiên tại Việt Nam sẽ đánh dấu cột mốc lần đầu tiên giải thưởng thường niên về nghệ thuật được đầu tư bài bản và chuyên nghiệp hàng đầu tại Đông Nam Á có mặt tại Việt Nam, cũng là thời điểm chính thức mở cổng nhận bài dự thi.

Cơ hội vươn tầm khu vực cho các họa sĩ Việt

Là cuộc thi do Ngân hàng United Overseas Bank Limited (UOB) khởi xướng, UOB Painting of the Year đã đi qua một hành trình dài hơn 4 thập kỷ, đặt chân đến Singapore, Thái Lan, Indonesia, Malaysia và giờ đây là Việt Nam. Hơn 1.000 họa sĩ tại Đông Nam Á đã được phát hiện và truyền cảm hứng nuôi dưỡng niềm đam mê hội họa. Hàng trăm nghệ sĩ đã có cơ hội tranh tài không chỉ ở cuộc thi trong nước, mà còn ở cấp khu vực với giải thưởng danh giá UOB Painting of the Year khu vực Đông Nam Á.

Năm nay, các họa sĩ Việt ở cấp chuyên nghiệp, bán chuyên hay những ai có niềm đam mê với mỹ thuật không cần cập nhật diễn biến cuộc thi từ xa, mà có thể trở thành một phần của cuộc thi đặc biệt này. Lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam, UOB Painting of the Year là cơ hội cho các nghệ sĩ, những người yêu nghệ thuật tại Việt Nam được giao lưu, thể hiện đam mê và mang tác phẩm của mình đến với đông đảo khán giả và giới mộ điệu trong nước và trong khu vực.

Cũng giống như quy định tại các quốc gia khác, UOB Painting of the Year tại Việt Nam được tổ chức miễn phí cho tất cả công dân Việt Nam và thường trú nhân tại Việt Nam. Cuộc thi được chia làm 2 hạng mục dự thi và giải thưởng: Hạng mục cho Nghệ sĩ đã thành danh và hạng mục Nghệ sĩ không chuyên.

Mỗi người tham gia được đăng ký một trong 2 hạng mục và gửi tối đa 3 bài dự thi bằng phương thức điện tử qua trang web www.UOBandArt.com. Họa sĩ có tác phẩm thông qua vòng loại sẽ được thông báo trước ngày 19/8 để tiếp tục nộp tác phẩm thực tế cho vòng chấm thi tiếp theo. Những người đoạt giải sẽ được công bố tại buổi lễ trao giải và các bức tranh đoạt giải sẽ được trưng bày trong một cuộc triển lãm mở cho cộng đồng tại TP.HCM vào tháng 10.

Cùng với 4 quốc gia Singapore, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, người thắng giải cao nhất của hạng mục Nghệ sĩ thành danh tại Việt Nam sẽ nhận được 500 triệu đồng và được tham gia tranh Giải UOB Painting of the Year khu vực Đông Nam Á, với giá trị hiện kim 13.000 SGD và cơ hội được lựa chọn tham gia chương trình lưu trú một tháng tại Bảo tàng Nghệ thuật châu Á Fukuoka, Nhật Bản thông qua quá trình phỏng vấn bởi hội đồng giám khảo cấp khu vực (bao gồm các trưởng ban giám khảo từ năm quốc gia tổ chức cuộc thi).

Bộ 3 giám khảo uy tín trong giới hội họa

Bên cạnh thể lệ, giải thưởng, một trong những yếu tố được giới họa sĩ Việt quan tâm khi nhắc đến UOB Painting of the Year là thông tin về hội đồng ban giám khảo. Với cuộc thi năm nay, 3 thành viên ban giám khảo đều là những tên tuổi quen thuộc trong lĩnh vực hội họa trong nước và quốc tế với những thế mạnh riêng cùng sự đa dạng về kinh nghiệm,

Chính thức được giới thiệu trong lễ công bố cuộc thi ngày 9/5, các giám khảo hứa hẹn mang đến những đánh giá chuyên môn chất lượng ở nhiều khía cạnh, nâng cao trình độ thưởng thức và truyền thêm nguồn cảm hứng cho nhiều họa sĩ trẻ tại Việt Nam.

Bên cạnh 3 giám khảo Việt, các họa sĩ Việt cũng sẽ có cơ hội nhận tư vấn, thẩm định từ chuyên gia người Singapore - ông Kwok Kian Chow. Là cố vấn đặc biệt đến từ Singapore và đã đồng hành cùng cuộc thi trong nhiều năm, ông Kwok Kian Chow được biết đến với vai trò nhà văn, nhà giám tuyển và nhà tư vấn bảo tàng với hơn 20 năm kinh nghiệm.

Ông là nhà giám tuyển cao cấp của Bảo tàng Quốc gia Singapore (1992-1994), Giám đốc Bảo tàng Nghệ thuật Singapore (1994-2009); Giám đốc (2009-2011), cố vấn cao cấp (2011-2015) của Bảo tàng quốc gia Singapore; đồng thời là Phó giáo sư và chủ nhiệm chương trình quản lý văn hóa nghệ thuật (2015-2019) và Trung tâm Wee Kim Wee (2017-2018) tại Đại học Quản lý Singapore. Ông đã nhận được Huân chương Hành chính công Singapore (Bạc) cùng các danh hiệu Sĩ quan, Hiệp sĩ trong Huân chương Nghệ thuật và Văn học Pháp.

Sự kiện công bố cuộc thi UOB Painting of the Year lần đầu tiên tại Việt Nam được tổ chức ngày 9/5 tại khách sạn Intercontinental Landmark 72, Hà Nội. Sự kiện có tham gia của đại diện Ngân hàng UOB Việt Nam, đại diện hội đồng tư vấn nghệ thuật Singapore, hội đồng Ban giám khảo Việt Nam, họa sĩ thắng giải UOB Painting of the Year tại Thái Lan năm 2019, họa sĩ thắng giải UOB Painting of the Year tại Maylaysia năm 2017 và đông đảo khách mời là các họa sĩ, giám tuyển, người ủng hộ nghệ thuật tại Việt Nam.

Độc giả không đến tham dự sự kiện có thể cập nhật thông tin qua fanpage chính thức của UOB hoặc theo dõi cập nhật diễn biến toàn bộ chương trình trên Zing News.