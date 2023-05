UOB Painting of the Year - giải thưởng nghệ thuật hàng đầu Đông Nam Á

Sau hơn 40 năm hình thành và phát triển, UOB Painting of the Year đã trở thành giải thưởng uy tín về nghệ thuật tại Đông Nam Á và là cái nôi chắp cánh cho nhiều họa sĩ của khu vực.

“Nghệ thuật gột rửa tâm hồn khỏi bụi bặm của cuộc sống hàng ngày”, danh họa Pablo Picasso đã từng chia sẻ về vai trò của nghệ thuật với con người. Trong suốt chiều dài lịch sử xã hội, nghệ thuật luôn song hành và đóng vai trò quan trọng trong việc làm đẹp nhân cách và hướng con người tới cái thiện.

Khi xã hội ngày càng phát triển, nghệ thuật càng được trân trọng và gìn giữ. Không riêng cá nhân, tổ chức hoạt động nghệ thuật, nhiều doanh nghiệp cũng ủng hộ lĩnh vực này như một trong những trọng tâm chính trong các hoạt động xã hội với nhiều hành động thiết thực. Điển hình là Ngân hàng United Overseas Bank (UOB) với UOB Painting of the Year - một trong những giải thưởng nghệ thuật hàng đầu khu vực Đông Nam Á có tuổi đời hơn 40 năm.

Hơn 40 năm tìm kiếm nhân tài hội họa của Đông Nam Á

Được ngân hàng UOB khởi xướng từ năm 1982 tại Singapore, trải qua 42 năm phát triển, UOB Painting of the Year đã trở thành giải thưởng hội họa lâu đời nhất tại đảo quốc sư tử. Theo thời gian, tầm ảnh hưởng của UOB Painting of the Year mở rộng ra các quốc gia khác của Đông Nam Á.

Năm 2010, cuộc thi được ra mắt ở Thái Lan. Một năm sau, cuộc thi tiếp tục mở rộng sang Indonesia và Malaysia. Đến năm 2013, cuộc thi có thêm hạng mục giải thưởng cấp khu vực UOB Southeast Asian Painting of the Year. Theo đó, các đại diện đoạt giải cao nhất ở các quốc gia được tranh tài cho hạng mục giải thưởng cao nhất cấp khu vực Đông Nam Á.

UOB Painting of the Year có lịch sử hơn 40 năm.

Ngay từ thời điểm ban đầu, mục tiêu chính mà cuộc thi UOB Painting of the Year hướng tới là phát hiện tài năng của các nghệ sĩ triển vọng, đồng thời giúp các nghệ sĩ trong nước có thêm cơ hội được quảng bá tài năng trong khu vực.

Tờ Thai Enquirer (Thái Lan) gọi đây là một trong những giải thưởng nghệ thuật danh giá nhất khu vực Đông Nam Á; nhật báo Bangkok Post (Thái Lan) nhận định UOB Painting of the Year không chỉ giúp nghệ sĩ được thừa nhận trong nước mà còn mang tới cơ hội cạnh tranh với nhiều đồng nghiệp tài năng ở khu vực, qua đó nâng cao trình độ bản thân. Trong khi đó, tờ Business Times (Singapore) cho rằng cuộc thi không chỉ sắc sảo trong việc lựa chọn tác phẩm tượng hình mà còn cả tác phẩm trừu tượng.

Ông Wee Ee Cheong - Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn UOB - chia sẻ trong buổi lễ trao giải UOB Painting of the Year năm 2021: “Chúng tôi đánh giá cao vai trò đặc biệt của nghệ sĩ trong việc truyền cảm hứng và kết nối mọi người. Trong suốt 4 thập kỷ qua, UOB Painting of the Year đã góp phần phát hiện, nuôi dưỡng các họa sĩ trong khu vực và giúp các tác phẩm của họ tiếp cận nhiều khán giả hơn”.

Dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của họa sĩ

Tờ Business Insider (Mỹ) cho biết sau 4 thập kỷ, giải thưởng Painting of the Year đã góp phần phát hiện hơn 1.000 nghệ sĩ trong khu vực đồng thời đưa các tác phẩm nghệ thuật, hội họa có giá trị tiếp cận khán giả đại chúng. Một vài cái tên nổi bật trong giới hội họa khu vực đã từng để lại dấu ấn ở UOB Painting of the Year có thể kể đến như Goh Beng Kwan, Chua Ek Kay hay cố họa sĩ Anthony Poon… Cả ba đều đã được trao tặng Huy chương Văn hóa Singapore - phần thưởng ghi nhận những đóng góp to lớn cho nghệ thuật.

Tác phẩm "The Dune" giúp họa sĩ Goh Beng Kwan đoạt giải thưởng UOB Painting of the Year 1982.

Trong đó, vào năm 1982, họa sĩ Goh Beng Kwan là người đầu tiên đạt giải thưởng UOB Painting of the Year với tác phẩm trừu tượng "The Dune". Ông Goh chia sẻ trên Business Insider: “Việc giành chiến thắng ở UOB Painting of the Year là một trong những khoảnh khắc quan trọng nhất và mang tính bước ngoặt với sự nghiệp hội họa của tôi. Nhờ đó, tôi được mời tham dự nhiều triển lãm ở trong và ngoài nước, qua đó phát triển bản thân cũng như được giao lưu, học hỏi từ các họa sĩ khác tại Đông Nam Á. Ngoài ra, các tác phẩm của tôi cũng được công nhận rộng rãi hơn. Việc đạt danh hiệu đã thúc đẩy tôi trở thành họa sĩ toàn thời gian”.

Trong vài năm gần đây, chủ đề các tác phẩm chủ yếu xoay quanh cuộc sống và suy nghĩ của con người ở giai đoạn trong và hậu đại dịch Covid-19. Trong lần gần nhất được tổ chức, họa sĩ người Thái Lan Chomrawi Suksom là người giành chiến thắng giải UOB Southeast Asian Painting of the Year 2022 với tác phẩm ‘Dystopia’.

Bức tranh được vẽ bằng màu acrylic, sơn dầu và gold leaf (vàng nguyên chất được dát mỏng) trên chất liệu vải trong hơn một năm. Thông qua tác phẩm, Chomrawi mô tả một thế giới thay đổi không ngừng cũng như sự thích nghi của con người với thế giới ngày càng phức tạp. Tác phẩm này được ban giám khảo đánh giá cao nhờ kỹ thuật xử lý cọ xuất sắc, bố cục nổi bật, các chi tiết được chăm chút tỉ mỉ.

Họa sĩ Chomrawi Suksom chia sẻ trên Bangkok Post: “Khi giành chiến thắng ở UOB Painting of The Year tại Thái Lan, tôi cảm thấy không thể tin được. Đến khi đạt danh hiệu tại UOB Southeast Asian Painting of the Year, tôi không cầm nổi nước mắt và khóc như một đứa trẻ”.

Họa sĩ Chomrawi Suksom là chủ nhân giải thưởng UOB Southeast Asian Painting of the Year 2022.

Trước đó, Chomrawi đã chiến thắng một số giải thưởng tại các cuộc thi nghệ thuật trong nước. Song, danh hiệu ở UOB Painting of the Year là dấu mốc đặc biệt trong sự nghiệp của họa sĩ người Thái Lan. Có thể nói, đây là một sân chơi uy tín dành cho các họa sĩ tại Đông Nam Á.

Theo chia sẻ của lãnh đạo UOB trong buổi lễ trao giải cấp khu vực năm 2022, UOB Painting of the Year sẽ được tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam vào năm nay 2023. Đây hứa hẹn là cơ hội tốt để nhiều họa sĩ tài năng của nước nhà có thể tỏa sáng cũng như vươn tầm trong khu vực.

Nghệ sĩ Lương Xuân Đoàn - Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam - chia sẻ: "Tôi rất vui và bất ngờ khi Ngân hàng UOB đã liên hệ và chia sẻ với tôi về cơ hội hợp tác với vai trò giám khảo cho cuộc thi UOB Painting of the Year năm đầu tiên tại Việt Nam. Cuộc thi là một sân chơi lớn và uy tín hàng đầu khu vực cho các nghệ sĩ, đặc biệt là các nghệ sĩ trẻ có thể thể hiện tài năng, mang tác phẩm của mình đến với đông đảo công chúng trong nước và vươn tầm khu vực".

"Việt Nam đang rất cần những cuộc thi như vậy để khuấy động nền nghệ thuật nước nhà và mang vẻ đẹp của văn hóa, nghệ thuật Việt Nam bay xa hơn. Tôi rất mong chờ đến lúc cuộc thi chính thức được triển khai ở Việt Nam", ông Lương Xuân Đoàn nhấn mạnh.

Ngay từ bây giờ, các nghệ sĩ có thể tìm hiểu thêm về cuộc thi này tại trang thông tin www.UOBandArt.com và cùng chờ đợi những thông tin chính thức về cuộc thi tại Việt Nam sẽ được công bố vào ngày 9/5.