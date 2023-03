'Unlocked' - hệ quả của 'cắm mặt vào điện thoại'

Trong “Unlocked”, cuộc sống của cô gái trẻ bị hủy hoại và đe dọa tính mạng khi điện thoai rơi vào tay một hacker tâm thần.

*Lưu ý: Bài viết tiết lộ một phần nội dung phim

Genre: Hồi hộp

Director: Kim Tae Joon

Cast: Chun Woo Hee, Yim Si Wan, Kim Hee Won

Rating: 7/10

Unlocked là tác phẩm trinh thám giật gân đầu tay của đạo diễn Kim Tae Joon dựa trên tiểu thuyết Sumaho o Otoshita dake của nhà văn Akira Shiga. Trước đó, truyện đã có 2 phần phim chuyển thể ở Nhật vào năm 2018 và 2020.

"Unlocked" xoay quanh mặt tối của điện thoại thông minh. Ảnh: Netflix.

So với nguyên tác, bản Hàn chỉ giữ lại ý tưởng nhưng thay đổi tuyến nhân vật và sáng tạo hướng phát triển mới. Phim quy tụ dàn diễn viên tài năng như Ảnh hậu Rồng Xanh Chun Woo Hee, Yim Si Wan và Kim Hee Won.

Cuộc sống của Na Mi (Chun Woo Hee), một nữ nhân viên văn phòng bị đảo lộn khi điện thoại rơi vào tay kẻ giết người lập dị Oh Jun Yeong (Yim Si Wan). Hắn gắn thiết bị theo dõi để tiếp cận rồi cô lập Na Mi, phá hủy công việc đang trên đà thăng tiến, chia rẽ cô và bạn thân, thậm chí bắt cóc cha cô.

Trong khi đó, viên cảnh sát kỳ cựu Woo Ji Man đang điều tra vụ án bí ẩn giết phụ nữ hàng loạt trong thành phố và có thể liên quan tới người con trai mà ông mất liên lạc nhiều năm qua. Liệu 2 vụ việc trên có liên kết thế nào? Và Na Mi phải làm thế nào để cứu lấy chính mình và người thân?

Con người lệ thuộc vào công nghệ

Trong thời đại kỹ thuật số, điện thoại di động và thiết bị công nghệ được ví von như cơ quan thứ 79 của cơ thể con người. Con người phó thác cho điện thoại nắm giữ mọi bí mật thầm kín nhất mà không lường trước những dữ liệu nhạy cảm nếu vào tay kẻ xấu sẽ nguy hiểm ra sao.

Ở một số cảnh phim của Unlocked, các nhân vật quần chúng đều “cắm” mặt vào điện thoại dù đi bộ trên đường hay trong tàu điện. Bản thân nữ chính và đời sống thường nhật của cô cũng được phim giới thiệu qua màn hình điện thoại. Cô tự ví mình như người tàn tật nếu rời xa điện thoại chỉ một phút.

Các nhân vật trong phim luôn bị ám ảnh bởi chiếc điện thoại. Ảnh: Netflix.

Đánh vào nỗi sợ thực tế bị rình mò của con người, Unlocked vẽ nên bức tranh sống động về việc cá nhân xấu có thể dễ dàng truy cập mật khẩu và thao túng người dùng tới mức nào.

Na Mi trở thành con mồi của tên biến thái chỉ vì vô tình để quên điện thoại trên xe buýt. Chỉ với vài thao tác, anh ta có thể điều tra chi tiết sở thích, thói quen sinh hoạt thậm chí giám sát Na Mi 24/7 để từ đó lên kế hoạch hãm hại cô. Tên giết người dễ dàng đột nhập vào nhà Na Mi và bản thân "Jun Yeong" cũng chỉ là cái tên mà hắn mạo danh. Một số phận bị đánh cắp và hàng loạt nạn nhân xấu số.

Người xem không khỏi bàng hoàng khi nhận ra ranh giới mong manh của sống - chết từ hiểm họa để lộ thông tin mật. Na Mi sẽ trở thành nạn nhân thứ tám nếu cảnh sát không kịp can thiệp. Tư thù cá nhân hay tống tiền đôi khi không phải mục tiêu cuối khi kẻ bệnh hoạn lại muốn thỏa mãn niềm vui được hủy hoại tinh thần người khác trước khi chính thức giết họ.

Khi lời khuyên của người thân bị ngó lơ

Nhân vật nữ chính được xây dựng là một cô gái đơn thuần, cả tin và hay sợ phiền toái. Ngoài ông bố và cô bạn thân Eun Ju, Na Mi không có giao hữu sâu sắc nào. Cô dành cả ngày ôm điện thoại và tập trung vào các mối quan hệ ảo thay vì đời thực.

Kinh nghiệm sống ít ỏi khiến những cô gái trẻ trở thành mồi ngon của tên sát nhân. Ảnh: Netflix.

Chính vì vậy, lúc gặp khó khăn và rắc rối từ việc lộ thông tin, Na Mi không biết bám víu vào ai, chỉ hoảng loạn và tự mình loay hoay. Thậm chí, khi trình báo vụ việc với viên cảnh sát tắc trách, Na Mi cũng không hề quyết liệt vì quyền lợi của bản thân.

Lý do lớn khiến nữ chính bị rơi vào bẫy của tên biến thái chính là vì cô bỏ ngoài tai lời nhắc nhở của cha mình. Khi cha yêu cầu Na Mi cảnh giác với chàng khách trẻ hay lui tới quán nhà mình, cô ngay lập tức phản bác và coi sự quan tâm của cha là chiếm hữu. Cô mù quáng tin một người lạ có nhiều tương đồng về sở thích mà không hề đề phòng về động cơ hắn tiếp cận mình.

Mô-tip nhân vật thụ động như Na Mi chính là miếng bánh để những tên thần kinh có thể thỏa sức xoay vòng. Đối diện với tên sát nhân và có cơ hội phản kích khi cầm sẵn dao trong tay, cô cũng không dám động thủ.

Unlocked là hồi chuông cảnh tỉnh cho những người trói buộc mình vào điện thoại, đặc biệt là những người thiếu kỹ năng xã hội khi lệ thuộc và đặt lòng tin vào thế giới ảo, thay vì trân trọng sự quan tâm của những người thực sự trân quý mình.

Kịch bản chưa đủ thuyết phục

Đạo diễn chọn những góc máy cận cảnh nhân vật như những đoạn phim/ tấm hình selfie, cách dựng phim thông minh và màu sắc tươi sáng, mang tính hiện đại dù là phim kinh dị. Diễn xuất của Yim Si Wan trong vai tên sát nhân máu lạnh đa nhân cách cũng là điểm sáng của bộ phim.

Yim Si Wan tiếp tục "chiếm màn ảnh" với vai sát nhân biến thái. Ảnh: Netflix.

Thực tế, trước Unlocked, mối nguy hiểm từ thông tin trực tuyến và đánh cắp danh tính đã được báo đài liên tục đưa tin và nhiều bộ phim tiền nhiệm khai thác. Có thể kể tới On the Line, Followers, One Missed Call, Searching hay mới đây là Missing… Bên cạnh khai thác nỗi bất an thuần túy khi cuộc đời con người bị trói chặt trong chiếc điện thoại, việc lồng thêm yếu tố kinh dị từ những vụ án giết người tăng thêm tính hấp dẫn cho Unlocked.

Dù tạo được bầu không khí hoang mang, sợ hãi của dòng tâm lý kinh dị và thông điệp ý nghĩa nhưng cốt truyện mỏng, các tình tiết chưa hợp lý và còn khiên cưỡng. Sự ngây thơ, ngờ nghệch của nữ chính gây khó chịu còn hành trình của nhân vật sát nhân quá dễ dàng.

Các nhân vật phụ được xây dựng tẻ nhạt dù xuất hiện liên tục. Điển hình là cô bạn thân Eun Jung không mang tới dấu ấn hay chất xúc tác cảm xúc nào.

Sự kém cỏi của luật pháp Hàn lại một lần được tái hiện trên phim ảnh. Khi tiếp nhận đơn khiếu nại của Na Mi, viên cảnh sát mạng thực hiện một cách miễn cưỡng và đổ lỗi ngược cho người bị hại thay vì tìm ra nguyên nhân. Sự thiếu trách nhiệm và năng lực yếu kém của bộ phận cảnh sát gián tiếp đẩy Na Mi vào vòng nguy hiểm.

Bên cạnh đó, đội điều tra hình sự cũng vào cuộc quá chậm trễ. Tới lúc phát hiện ra xác nạn nhân thứ bảy, họ mới chính thức hành động. Khi Ji Man nghi ngờ con trai mình dính líu tới vụ án, bản năng người cha khiến ông bị phân tâm và ảnh hưởng tới công tác. Thực tế, cảnh sát không được quyền xử lý vụ án nếu người thân là nghi phạm. Xây dựng người cha giằng xé trước tình thân và nghĩa vụ là ý tưởng hay nhưng sự thiếu nghiệp của nhân vật lại khiến hình ảnh lực lượng cảnh sát Hàn càng thêm tiêu cực trên màn ảnh.

Không thể phủ nhận đạo diễn Kim Tae Joon có màn chào sân khá ấn tượng. Bộ phim giản lược tối đa tình tiết, kịch tính cường điệu trong diễn xuất và tăng tương tác giữa hai nhân vật chính so với bản Nhật khiến khán giả tập trung vào câu chuyện hơn.