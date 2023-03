Unison và An Khang khám bệnh, phát thuốc miễn phí ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Chương trình “Tâm An Thân Khang” lần thứ 9 do nhà thuốc An Khang và Unison VN phối hợp tổ chức đem đến cơ hội chăm sóc y tế miễn phí cho hàng trăm người dân tại Bà Rịa - Vũng Tàu.

Chương trình “Tâm An Thân Khang” đã tạo được ấn tượng tốt với người dân huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu bởi khâu tổ chức chỉn chu cùng sự nhiệt tình của đội ngũ y bác sĩ khi thăm khám và tư vấn tận tâm cho bệnh nhân. Đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm thuộc các khoa Tim mạch, Huyết áp, Tai mũi họng, Lão khoa, Tiêu hoá và Xương khớp… đã hỗ trợ thăm khám cho 500 bà con khó khăn. Qua đó, người được thăm khám có thể phát hiện bệnh sớm và có hướng điều trị phù hợp, tránh bệnh trở nặng làm ảnh hưởng đến cuộc sống. Người dân huyện Châu Đức được các bác sĩ từ nhiều chuyên khoa khác nhau kiểm tra sức khỏe miễn phí. “Tâm An Thân Khang” là hành trình được khởi xướng bởi nhà thuốc An Khang từ tháng 7/2022. Tính đến nay, chương trình đã đến 9 tỉnh, thành phố khác nhau, hỗ trợ 4.500 người có hoàn cảnh khó khăn, bị hạn chế về tiếp cận y tế. Tại mỗi buổi khám chữa bệnh, chương trình đều nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ chính quyền và tổ chức y tế địa phương, các y bác sĩ chuyên khoa cũng như nhiều hãng dược phẩm đối tác. Dự kiến đến cuối năm nay, chương trình hoàn thành chuỗi 18 đợt thăm khám, chữa bệnh và phát thuốc cho gần 10.000 người dân trên cả nước. Đến Bà Rịa - Vũng Tàu lần này, đơn vị đồng hành cùng đợt thăm khám là Unison - công ty chuyên về hàng tiêu dùng, dược mỹ phẩm và thực phẩm bảo vệ sức khỏe tại thị trường Việt Nam. Tại chương trình, bộ sản phẩm viên uống hỗ trợ giấc ngủ Tâm An Khang Premium đã được thương hiệu trao tặng với hy vọng giúp người dùng có giấc ngủ ngon, sâu giấc, an lành. Đây là sản phẩm được tạo ra từ công thức Đông y 100% tự nhiên với 3 thành phần chính là lạc tiên, khổ qua rừng và đông trùng hạ thảo, giúp hỗ trợ điều trị bệnh mất ngủ, giảm căng thẳng và mệt mỏi. Unison tài trợ 500 phần quà sức khỏe cho bà con khó khăn tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Đại diện Unison chia sẻ: “Unison Việt Nam rất tự hào và hoàn toàn tin tưởng vào những giá trị mà hành trình Tâm An Thân Khang mang lại cho cộng đồng. Ngoài định hướng và mục tiêu rõ ràng trong việc thăm khám, trao quà và phát thuốc, hành trình này còn có ý nghĩa quan tâm, cổ vũ đến sức khỏe và tinh thần của những bà con chưa có nhiều điều kiện tiếp cận với y tế, thuốc men một cách đầy đủ”. Không chỉ đồng hành cùng “Tâm An Thân Khang”, Unison Việt Nam cũng quan tâm thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa cho cộng đồng như trao tặng 12.000 chai gel rửa tay cho học sinh tỉnh Bình Thuận hay hỗ trợ kiểm tra sức khoẻ, đo đường huyết, huyết áp cho các cụ tại mái ấm tình thương Diệu Pháp. Unison thường xuyên thực hiện các chương trình cộng đồng trong nhiều năm qua. Nhằm mang đến những sản phẩm sức khỏe chất lượng, an toàn và có giá trị cao, Unison còn không ngừng ưu tiên nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các loại thảo dược quý, các bài thuốc cổ truyền của Việt Nam vào sản phẩm trong thời gian tới. Qua đó, thương hiệu cung cấp các giải pháp về chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp cho khách hàng cũng như góp phần giải quyết đầu ra cho bà con nông dân Việt trong việc canh tác trồng dược liệu. Các sản phẩm này cũng đang được Unison định hướng giới thiệu ra nước ngoài để bạn bè quốc tế trải nghiệm giá trị các thảo dược lành tính của Việt Nam.