Uniqlo tạo dấu ấn với loạt trải nghiệm độc đáo mùa Tết

Song song các ưu đãi mua sắm dịp cuối năm, thương hiệu tổ chức chương trình bốc thăm may mắn với tổng giá trị giải thưởng đến 200 triệu đồng. Từ 19/1 đến 13/2, với mỗi hóa đơn từ 1,5 triệu đồng, khách hàng sẽ nhận một phiếu rút thăm may mắn. Cơ cấu giải thưởng gồm 3 giải nhất, mỗi giải một xe Honda Winner X phiên bản đặc biệt; 6 giải nhì, mỗi giải một máy ảnh chụp lấy liền Fujifilm Instax Square SQ20; 9 giải ba, mỗi giải một voucher du lịch Traveloka trị giá 2 triệu đồng.