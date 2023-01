Uniqlo tăng 40% lương cho nhân viên tại Nhật Bản

Bước đi này nhằm giữ chân và động viên nhân viên khi Nhật Bản đang phải đối mặt với tốc độ lạm phát nhanh nhất trong nhiều thập kỷ.

Uniqlo tăng lương để cùng nhân viên vượt qua lạm phát đang gia tăng ở Nhật Bản. Ảnh: Bloomberg.

Chủ sở hữu thương hiệu quần áo Uniqlo, Fast Retailing Co. vừa thông báo sẽ tăng lương cho nhân viên toàn thời gian tại Nhật lên tới 40%, theo Bloomberg. Theo đó, các công nhân tại trụ sở chính cũng như trong các cửa hàng, nhà bán lẻ đều sẽ được tăng lương.

Nhà bán lẻ và nhà cung cấp quần áo thời trang nhanh lớn nhất châu Á cùng với các doanh nghiệp nội địa khác như công ty Bảo hiểm Nhân thọ Nippon và công ty Suntory Holdings Ltd. đang tăng lương khi giá tiêu dùng ở Tokyo vượt dự báo. Con số này lần đầu tiên chạm mức 4% kể từ năm 1982. Mức lương trung bình ở Nhật Bản là mức thấp nhất trong số các quốc gia G7.

“Trong tương lai, mức thù lao mới của mỗi nhân viên sẽ được quyết định theo tiêu chí cấp bậc phù hợp dựa trên hiệu suất và kết quả công việc cũng như khả năng đóng góp cho doanh nghiệp", Fast Retailing cho biết.

Mức lương khởi điểm hàng tháng cho sinh viên tốt nghiệp đại học sẽ tăng lên 300.000 yen ( 2.270 USD ) từ 255.000 yen trong khi lương cho quản lý cửa hàng mới sẽ tăng lên 390.000 yen từ 290.000 yen. Đối với những nhân viên khác, công ty có kế hoạch tăng lương lên tới 40%.

Theo kết quả của việc sửa đổi, bao gồm cả việc tăng lương theo giờ cho lao động bán thời gian vào năm ngoái, tổng chi phí nhân sự ở Nhật Bản của Uniqlo đang trên đà tăng khoảng 15% trong năm nay.

Quyết định của nhà bán lẻ này diễn ra sau một loạt động thái tương tự ở khắp các công ty Nhật Bản. Bảo hiểm nhân thọ Nippon có kế hoạch tăng lương cho nhân sự bán hàng khoảng 7%, trong khi Suntory sẽ tăng lương khoảng 6%. Brewers Asahi Group Holdings Ltd., Kirin Holdings Co. và Sapporo Holdings Ltd. cũng đang xem xét tăng lương cơ bản.

Mức lương trung bình hàng năm ở Nhật Bản là 39.700 USD vào năm 2021, theo tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế. Mức trung bình của các nước OECD là 51.600 USD và Mỹ có mức cao nhất là 74.700 USD .