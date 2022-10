Unilever Việt Nam lên tiếng về dầu gội khô bị thu hồi

Unilever khẳng định đây là hoạt động thu hồi tự nguyện và chỉ áp dụng tại thị trường Mỹ và Canada. Trước đó, các sản phẩm này đã bị ngừng nhập khẩu về Việt Nam từ năm 2020, 2021.

Trong thông báo chính thức vừa phát đi ngày 27/10, Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam cho biết việc thu hồi chỉ áp dụng với sản phẩm dầu gội khô dạng bình xịt được sản xuất trước tháng 10/2021 tại thị trường Mỹ và Canada. Việc thu hồi là tự nguyện và không chịu ảnh hưởng bởi bất kỳ quyết định hay lệnh cấm của cơ quan quản lý sở tại.

"Hoạt động thu hồi tự nguyện chỉ áp dụng cho các sản phẩm tại Mỹ và Canada. Sự việc này không ảnh hưởng đến các sản phẩm Unilever đang kinh doanh tại Việt Nam. Chúng tôi đã có công văn trả lời chính thức cho Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) về vấn đề này", văn bản khẳng định.

Trước đó, Tập đoàn Unilever cho biết đang tự nguyện thu hồi một số lô sản phẩm dầu gội khô dạng bình xịt nhãn hiệu Dove, Nexxus, Suave, TIGI (Rockaholic, Bed Head), và TRESemmé tại Mỹ và Canada do phát hiện hàm lượng benzene dưới dạng vết trong sản phẩm. Các sản phẩm này đều được sản xuất trước tháng 10/2021.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) ngay sau đó đã có công văn yêu cầu Unilever làm rõ việc thu hồi và tình trạng lưu hành các sản phẩm trên tại Việt Nam, cũng như đề xuất hướng xử lý và khuyến cáo liên quan.

Trong báo cáo gửi đến Cục, doanh nghiệp cho biết từ năm 2020 đã ngừng nhập khẩu sản phẩm dầu gội khô của Dove, đồng thời từ tháng 9/2021 đã ngừng nhập khẩu hai sản phẩm dầu gội khô của TRESemme.

"Chúng tôi đảm bảo rằng sức khỏe và sự an toàn của người tiêu dùng Việt Nam là ưu tiên hàng đầu của Unilever. Mọi sản phẩm của Unilever Việt Nam đều được kiểm soát nghiêm ngặt về chất lượng từ nguồn nguyên liệu đầu vào cho tới thành phẩm đầu ra đáp ứng tiêu chuẩn quy định của Bộ Y tế và các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam", doanh nghiệp khẳng định trong thông cáo báo chí.

Theo CNN, một cuộc điều tra nội bộ của Unilever đã xác định hoạt chất giúp đẩy sản phẩm ra ở dạng xịt là nguồn gốc của benzen. Công ty đã làm việc với nhà cung cấp của hoạt chất này để giải quyết vấn đề. Trong lúc này, doanh nghiệp khuyến cáo người tiêu dùng ngừng sử dụng các sản phẩm dầu gội khô dạng xịt và truy cập UnileverRecall.com để được hướng dẫn về cách thức hoàn trả.

Benzen là chất gây ung thư. Việc tiếp xúc với benzen có thể xảy ra qua đường hô hấp, đường miệng và qua da và có thể gây ra các bệnh ung thư như bệnh bạch cầu và ung thư máu. Tuy nhiên, thời gian hoặc mức độ tiếp xúc cần thiết để gây ra những vấn đề sức khỏe này vẫn chưa được biết.

Năm ngoái, Procter & Gamble cũng đã thu hồi hơn 30 sản phẩm chăm sóc tóc dạng xịt, bao gồm nhiều loại dầu gội khô và dầu xả khô do sản phẩm này có thể chứa benzen. Tập đoàn này cũng đã thu hồi hơn chục sản phẩm xịt khử mùi và bình xịt nhãn hiệu Old Spice and Secret do nghi chứa benzen.