Unilever thu hồi dầu gội Dove, TRESemmé nghi chứa hóa chất gây ung thư

Tập đoàn Unilever vừa thu hồi nhiều sản phẩm dầu gội khô dạng xịt như Dove, Nexxus, Suave, TIGI và TRESemmé vì nghi chứa benzen, hóa chất có thể gây ung thư.

Một số sản phẩm dầu gội khô bị thu hồi. Ảnh: Unilever.

Theo CNN, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cho biết các sản phẩm bị thu hồi gồm nhiều loại dầu gội khô dạng xịt như: Dove Dry Shampoo Volume and Fullness, Dove Dry Shampoo Fresh Coconut, Nexxus Dry Shampoo Refreshing Mist và Suave Professionals Dry Shampoo Refresh and Revive...

Các sản phẩm này đều được sản xuất trước tháng 10/2021 và được phân phối đến các nhà bán lẻ trên toàn quốc.

Nhà sản xuất cho biết một cuộc điều tra nội bộ đã xác định hoạt chất giúp đẩy sản phẩm ra ở dạng xịt là nguồn gốc của benzen. Công ty đã làm việc với nhà cung cấp của hoạt chất này để giải quyết vấn đề.

Được biết benzen là chất gây ung thư. Việc tiếp xúc với benzen có thể xảy ra qua đường hô hấp, đường miệng và qua da và có thể gây ra các bệnh ung thư như bệnh bạch cầu và ung thư máu.

FDA khuyến cáo người tiêu dùng nên ngừng sử dụng các sản phẩm dầu gội khô dạng xịt bị ảnh hưởng và truy cập UnileverRecall.com để được hướng dẫn về cách nhận tiền hoàn trả cho các sản phẩm đủ điều kiện.

CNN cho biết năm ngoái, Procter & Gamble đã thu hồi hơn 30 sản phẩm chăm sóc tóc dạng xịt, bao gồm nhiều loại dầu gội khô và dầu xả khô do sản phẩm này có thể chứa benzen. Thương hiệu P&G cũng đã thu hồi hơn chục sản phẩm xịt khử mùi và bình xịt nhãn hiệu Old Spice and Secret do nghi chứa benzen.

Unilever là một tập đoàn đa quốc gia chuyên sản xuất các mặt hàng tiêu dùng như mỹ phẩm, hóa chất giặt tẩy, kem đánh răng, dầu gội, thực phẩm... Tập đoàn này sở hữu hơn 400 nhãn hàng nổi tiếng và quen thuộc với người tiêu dùng. Unilever bắt đầu hoạt động kinh doanh tại thị trường Việt Nam từ năm 1995.

Tại Việt Nam, danh mục sản phẩm của Unilever Việt Nam có đến 27 nhãn hàng lớn như: Cif, Clear, Lifebuoy, Dove, Lipton, Omo, Vaseline...