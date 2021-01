UNICEF, Tổng cục Phòng chống thiên tai nâng cao bảo vệ trẻ em qua Zalo

Tổng cục Phòng chống thiên tai phối hợp với UNICEF sử dụng Zalo để nâng cao kiến thức trong việc bảo vệ và chăm sóc trẻ em giai đoạn sau thiên tai.

Tổng cục Phòng chống thiên tai (Tổng cục PCTT) phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) thực hiện hoạt động tuyên truyền, bảo vệ trẻ em tại các vùng chịu ảnh hưởng bởi thiên tai thông qua kênh Zalo của Tổng cục PCTT.

Một số nội dung của chiến dịch được truyền thông qua trang Zalo “Phòng chống thiên tai”.

Đại diện UNICEF cho biết, sau đợt bão lụt và mưa lũ, với sự hỗ trợ của Zalo, kênh Zalo “Phòng chống thiên tai” do Tổng cục PCTT quản lý đã hoạt động hiệu quả và phát huy vai trò thông tin truyền thông kịp thời, chính xác đến người dân khu vực miền Trung nói riêng và người dân cả nước nói chung. Do đó, UNICEF mong muốn phối hợp tiếp tục thực hiện chiến dịch truyền thông sau thiên tai, trong đó chú trọng đến việc an toàn và sức khỏe trẻ em.

Chiến dịch này nhằm nâng cao kiến thức, thực hành của người dân, đặc biệt là cha mẹ, người chăm sóc trẻ trong việc bảo vệ và chăm sóc trẻ em: Hướng dẫn thực hành liên quan đến các lĩnh vực nước sạch, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, bảo vệ trẻ em, phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ, chế độ dinh dưỡng… Đồng thời, chiến dịch cũng cung cấp các kiến thức, hướng dẫn người dân về các nguy cơ khi thiên tai xảy ra và cách phòng ngừa, ứng phó cần thiết.

Cách truy cập vào trang Zalo “Phòng chống thiên tai”.

OA “Phòng chống thiên tai” là kênh thông tin chính thức của Tổng cục Phòng chống thiên tai. Đây là kênh cung cấp thông tin chính thống về tình hình thời tiết, cảnh báo thiên tai và hướng dẫn phòng tránh, ổn định cuộc sống sau thiên tai…. Trong đợt bão lũ nghiêm trọng vừa qua, chỉ tính từ ngày 21/10/2020 đến 30/10/2020, trang Zalo chính thức “Phòng chống thiên tai”của Tổng cục PCTT đã cập nhật nhanh chóng tình hình thời tiết, mưa lũ, cảnh báo khẩn cấp, trang bị kiến thức cho người dân để chủ động ứng phó, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản. Nhờ đó, giúp giảm thiểu thiệt hại do mưa bão gây ra.

Người dân có thể truy cập vào trang Zalo “Phòng chống thiên tai” bằng cách nhập “Phòng chống thiên tai” vào ô tìm kiếm hoặc quét mã QR trên hình, bấm nút quan tâm.