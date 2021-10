Ứng viên duy nhất chạy đua chức tổng giám đốc WHO

EU cắt tài trợ chương trình của WHO ở CHDC Congo vì bê bối tình dục

Ủy ban châu Âu (EC) sẽ đình chỉ cấp vốn cho các chương trình của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại CHDC Congo do lo ngại về cách thức WHO xử lý vụ bê bối xâm hại tình dục.