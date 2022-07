Ứng tuyển làm bảo vệ quán cà phê để lấy xe của khách

Bằng thủ đoạn ứng tuyển làm nhân viên bảo vệ quán cà phê, Toàn 2 lần chiếm đoạt xe máy của khách.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, đang tạm giữ hình sự Đỗ Văn Toàn (33 tuổi, ở huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan chức năng, Toàn mới chấp hành xong án phạt tù, không có công ăn việc làm nên thiếu tiền tiêu. Qua mạng xã hội, thanh niên này thấy Công ty Samurai tuyển dụng nhân viên bảo vệ với yêu cầu chỉ cần chụp ảnh căn cước công dân.

Đỗ Văn Toàn. Ảnh: T.A.

Toàn đã lấy hình ảnh một căn cước công dân của một người tên Nguyễn Tiến Tú trên Facebook để ứng tuyển và được công ty chấp nhận.

Ngày 30/6, Toàn được công ty giới thiệu làm việc tại quán cà phê ở số 2 Đinh Liệt. Chủ quán cà phê hướng dẫn Toàn khi đón khách thì nhận xe và mang sang bãi gửi ở số 26 Lương Ngọc Quyến. Nghi phạm nhận thấy quá trình này có sơ hở nên nảy sinh ý định lừa đảo.

Chiều 2/7, chị L.T.T.N. đi xe máy hiệu Honda Lead màu đen đến quán cà phê trên, thì Toàn chủ động nhận xe, đề nghị đưa chìa khóa để mang đi gửi. Tuy nhiên, nghi phạm lấy luôn chiếc xe và đem bán được 11,5 triệu đồng. Anh ta cũng không quay lại làm việc ở quán cà phê số 2 Đinh Liệt.

Chị N. sau đó trình báo vụ việc với Công an phường Hàng Bạc. Công an phường đã phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàn Kiếm điều tra, xác minh và bắt giữ Đỗ Văn Toàn khi nghi phạm đang thực hiện đúng thủ đoạn trên để chiếm đoạt một chiếc Honda Vision của thực khách tại quán gà rán (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Công an quận Hoàn Kiếm đã thu hồi được 2 chiếc xe và đang làm các thủ tục trao trả lại cho các bị hại.