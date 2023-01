Ứng phó nguy cơ tràn dầu do tàu hàng Hoàng Gia 46 gặp sự cố trên biển

Tàu hàng Hoàng Gia 46 thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn vận tải biển Hoàng Gia trong hành trình thuộc vùng biển Sa Huỳnh (Quảng Ngãi) đã va vào bãi đá ngầm dẫn đến thủng đáy.

Ngày 27/1, Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi) Đỗ Tâm Hiểm cho biết sự cố tàu hàng Hoàng Gia 46 va phải đá ngầm trôi vào bờ biển Sa Huỳnh (thuộc khu phố Thạnh Đức 1, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ) khiến 8.000 lít dầu trên tàu đang có nguy cơ bị tràn.

UBND thị xã đã có văn bản số 16 BC-UBND đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi, Ban Chỉ huy Ứng phó sự cố tràn dầu tỉnh sớm quan tâm, hỗ trợ, điều động lực lượng, phương tiện để xử lý sự cố này.

UBND thị xã chỉ đạo công an, quân sự phối hợp với Đồn biên phòng Sa Huỳnh tổ chức tuần tra, canh gác nhằm bảo vệ tài sản, hàng hóa của tàu Hoàng Gia 46 không để kẻ gian lợi dụng trộm cắp, phá hoại; hỏi thăm, động viên, hỗ trợ về vật chất; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các thuyền viên bị nạn; sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó sự cố tràn dầu theo lệnh.

Trước đó, tàu sắt Hoàng Gia 46 thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn vận tải biển Hoàng Gia (địa chỉ An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng) gồm 11 lao động do ông Nguyễn Duy Tuyên (sinh năm 1981, ở Thủy Nguyên, Hải Phòng) làm thuyền trưởng xuất bến tại cảng Mỹ Thới (An Giang) chở 2.715 tấn gạo đi Hải Phòng.

Đến khoảng 10h10 ngày 26/1, tàu khi đang trong hành trình thuộc vùng biển Sa Huỳnh (Phổ Thạnh, Đức Phổ, Quảng Ngãi) thì va vào bãi đá ngầm dẫn đến thủng đáy, nước tràn vào tàu. Tàu bị trôi dạt vào bờ thuộc Tổ dân phố Thạnh Đức 1, phường Phổ Thạnh (cách bờ khoảng 150 m).

Đến khoảng 14h50 cùng ngày, 11 lao động trên tàu được lực lượng chức năng và người dân hỗ trợ đưa vào bờ an toàn.

Ông Lê Xuân Hùng (sinh năm 1966) và anh Lê Mai Nam (sinh năm 1990) cùng ở Thanh Hóa bị thương đã được đưa đến bệnh viện chăm sóc.