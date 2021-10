Ứng dụng tranexamic acid trên làn da bị nám

Thâm nám có tính chất dai dẳng và dễ tái phát. Trong quá trình cái thiện nám, phái đẹp nên tìm hiểu kỹ nhu cầu của làn da để tìm kiếm những sản phẩm phù hợp.

ThS.BS Phạm Thị Bích Na đã có buổi giải đáp những câu hỏi thường gặp về tình trạng lão hóa, sạm nám. Theo chuyên gia này, muốn đẩy lùi nám thì trước tiên, phụ nữ hãy hiểu làn da mình.

- Có nhiều hợp chất được ứng dụng để cải thiện nám. Theo bác sĩ, hợp chất nào đang được sử dụng rộng rãi hiện nay?

- Trong cuộc chiến với tình trạng nám, chị em thường sử dụng các hoạt chất tương đối mạnh nhằm có tác dụng nhanh như hydroquinone, tretinoin, retinol… Tuy nhiên, các chất này cũng tiềm ẩn rủi ro phá hủy sự cân bằng của làn da, nên người dùng cần có sự theo dõi chặt chẽ từ bác sĩ.

Trong đà phát triển của công nghệ hiện đại, tính an toàn của các phương pháp trị liệu được chú trọng hơn. Người dùng chuyển hướng sang các chất an toàn và có hiệu quả tương đương. Những hoạt chất thường được phối hợp trong quá trình cải thiện nám có thể kể đến là tranexamic acid (TXA), niacinamide, vitamin C, acid kojic, arbutin…

- Cơ chế hoạt động của TXA trong cải thiện nám là gì thưa bác sĩ?

- TXA là hoạt chất được sử dụng phổ biến trong y khoa, giúp ức chế sự chuyển hóa của plasminogen tạo thành plasmin. Do đó, trong cơ chế cải thiện nám, TXA hỗ trợ giảm sự hình thành MSH - một loại hormon chuyên biệt kích thích sản sinh melanin.

Bên cạnh đó, TXA có cấu trúc tương tự tyrosinase, từ đó cạnh tranh trực tiếp vào hoạt động của tyrosinase, dẫn đến ức chế sự hình thành sắc tố melanin trên da.

ThS.BS Phạm Thị Bích Na có nhiều năm kinh nghiệm trong điều trị các vấn đề về da.

Không chỉ hỗ trợ giảm thiểu vết nám, TXA còn có tác dụng chống viêm và giảm tình trạng tăng sinh mạch máu thông qua cơ chế ức chế plasminogen. Nhờ vậy, ngoài làm mờ đốm nâu và vùng da sẫm màu, TXA còn giúp làm dịu da, giảm tình trạng kích ứng, mẩn đỏ da.

Các nghiên cứu cũng cho thấy tăng sinh mạch máu là yếu tố làm cho vết nám trở nên khó điều trị hơn. Nhờ khả năng giảm tăng sinh mạch máu và kháng viêm, TXA được nhiều người lựa chọn để cải thiện tình trạng nám, bong tróc, tổn thương da...

- Là ngườigiàu kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm mỹ, bác sĩ dự đoán như thế nào về ứng dụng của TXA trong lĩnh vực làm đẹp?

TXA dạng bôi nếu được phối hợp với công thức phù hợp giúp tác động lên nhiều cơ chế khác nhau của nám, không chỉ về sắc tố mà còn về cơ chế mạch máu, giảm viêm, giảm kích ứng. Đây được đánh giá là hoạt chất khá lành tính, có thể ứng dụng cho những vết nám ở những giai đoạn khác nhau, với nhiều nền da khác nhau, kể cả da mỏng, đỏ và nhạy cảm.

TXA có nhiều công dụng khi kết hợp với các hợp chất khác.

- Image Skincare vừa ra mắt serum Iluma Intense Facial Illuminator với thành phần chủ đạo là TXA. Bác sĩ đánh giá thế nào về sản phẩm này?

- Tôi đánh giá cao về bảng thành phần sản phẩm này vì có TXA 3% - nồng độ phù hợp dành cho da nám mà vẫn đảm bảo an toàn cho da. Sản phẩm còn chứa những thành phần bổ trợ như phức hợp niacinamide, vitamin C, acid glycolic... có tác động làm mềm, dưỡng ẩm, sáng da và bảo vệ da khỏe đẹp.

Iluma Illuminator được ThS.BS Bích Na đánh giá cao về bảng thành phần.

Nhờ sự kết hợp giữa TXA và các hoạt chất trên, Iluma Illuminator serum phù hợp sử dụng cho làn da nám ở nhiều giai đoạn.