Ứng dụng tra cứu nhanh thông tin sản phẩm

Với ứng dụng iCheck Scanner, người dùng có thể tra cứu thông tin sản phẩm trong vòng 3 giây. Các thông tin hiển thị gồm giá cả, nguồn gốc, đánh giá từ người dùng...

Khi tra cứu thông tin sản phẩm, khách hàng không chỉ quan tâm về giá cả, điểm bán, mà còn có xu hướng tìm hiểu kỹ hơn về doanh nghiệp sản xuất, chứng từ liên qua hay đánh giá từ người sử dụng. Dù có thể tìm kiếm trên Internet, người tiêu dùng vẫn còn nghi ngờ về tính xác thực của thông tin do nhiều nguồn đăng, gồm cả chính thống và không chính thống.

Để giải quyết vấn đề này, nhiều ứng dụng hỗ trợ tra cứu thông tin bằng cách quét mã vạch hoặc mã QR ra đời. Nổi bật trong số đó là iCheck Scanner - ứng dụng giúp truy xuất thông tin nhanh chóng và có tính khách quan cao.

Truy xuất thông tin nhanh

Hiện có khá nhiều ứng dụng tra cứu thông tin thương phẩm. Tuy nhiên, nhiều ứng dụng quét mã chỉ cung cấp thông tin của số ít sản phẩm trên thị trường. Trong khi đó, một số ứng dụng khác sở hữu tập dữ liệu lớn nhưng thông tin chưa được xác thực. Một ứng dụng được đánh giá có khả năng truy xuất thông tin nhanh không chỉ dựa trên thời gian trả kết quả, mà còn căn cứ vào sự đa dạng và mức độ chính xác của thông tin.

Mục đích của việc sử dụng ứng dụng tra cứu thay vì tìm kiếm thông tin trên mạng là để tiết kiệm thời gian. Vì vậy, ứng dụng được coi là hiệu quả trước tiên phải có tốc độ tra cứu nhanh với thao tác đơn giản. Ứng dụng iCheck Scanner cho phép người dùng quét mã vạch và mã QR trên sản phẩm với thời gian chỉ 3 giây. Hiện ứng dụng đã đạt hơn 20 triệu lượt tải về.

Quét mã vạch bằng iCheck để truy xuất thông tin sản phẩm.

Thông tin sản phẩm khách quan

Yếu tố chính xác của thông tin tra cứu được từ ứng dụng là điều quan trọng hàng đầu. Yếu tố này sẽ đảm bảo việc tra cứu thực sự hỗ trợ người tiêu dùng đưa ra các quyết định mua sắm thông minh.

Đối với ứng dụng iCheck Scanner, thông tin được xác thực theo tiêu chuẩn GS1 Việt Nam và do chính doanh nghiệp cung cấp. Các sản phẩm được iCheck xác minh sẽ hiển thị dấu tích xanh để người tiêu dùng yên tâm sử dụng.

Bên cạnh thông tin do doanh nghiệp cung cấp, iCheck còn hiển thị đánh giá về sản phẩm do người dùng đóng góp. Hiện ứng dụng thu hút hơn hơn 600.000 đánh giá từ cộng đồng 2 triệu người dùng (số lượng người dùng hoạt động thực tế hàng tháng). Các đánh giá đều khách quan vì iCheck không có bất kỳ can thiệp nào vào các bình luận mà khách hàng đưa ra.

Người dùng có thể đưa ra đánh giá về sản phẩm trên iCheck.

Ngoài ra, tập dữ liệu sản phẩm lớn cũng là điểm cộng, giúp việc tìm kiếm thông tin trên ứng dụng có lợi thế hơn tra cứu trên Internet. Về tính đa dạng, kho dữ liệu của iCheck đang có thông tin của hơn 6 triệu mẫu sản phẩm và sẽ tiếp tục cập nhật thêm khi thị trường có sản phẩm mới. Đây là dữ liệu lớn nếu so với một siêu thị cỡ trung, góp phần giúp người tiêu dùng thoải mái tra cứu hầu hết sản phẩm có mặt trên thị trường hiện nay.