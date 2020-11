Ứng dụng tập luyện tặng quà, quy đổi điểm thưởng cho người dùng

Là ứng dụng miễn phí cho người dùng tại Việt Nam, LivWell cho phép đổi quà hoặc nhận tiền thưởng dựa trên những hoạt động thể chất, nhằm khuyến khích người Việt tập luyện nhiều hơn. Riêng hội viên của California Fitness & Yoga được ứng dụng cung cấp thêm phần thưởng và nội dung clip độc quyền.

Ông Dane Fort - Tổng giám đốc FLG Việt Nam, tập đoàn sở hữu trung tâm California Fitness & Yoga - chia sẻ: “Sứ mệnh của chúng tôi là khuyến khích hàng triệu người Việt Nam hướng đến cuộc sống năng động và lành mạnh. Chúng tôi nhận ra nhiều người mong muốn được khỏe mạnh nhưng không thể tập luyện hàng ngày vì bận rộn, hoặc không đủ động lực để biến việc rèn luyện trở thành thói quen sinh hoạt. Ứng dụng LivWell ra đời để giải quyết các vấn đề trên, bằng cách hỗ trợ người dùng theo dõi số bước chân, tích lũy điểm thưởng và đổi điểm để nhận ưu đãi và quà tặng, thông qua hàng trăm đối tác khắp cả nước”.

Cách thức hoạt động của LivWell rất đơn giản, khi mỗi bước chân được quy đổi thành điểm thưởng. Riêng hội viên của California Fitness & Yoga được quy đổi thêm điểm thưởng từ việc tham gia lớp tập hay buổi tập với PT, số lần check-in hoặc số lần xem clip tập luyện thông qua thử thách.

“Trong tương lai, chúng tôi sẽ bổ sung phương thức để theo dõi các hoạt động thể chất khác như bơi lội và đạp xe, đảm bảo người dùng có nhiều cách thức để kiếm điểm hơn”, ông Dane Fort nói thêm.

Điểm thưởng sẽ được cộng theo thời gian thực, cũng như tính năng chuyển đổi sang phần thưởng. Người dùng có thể đổi điểm để nhận hơn 300 ưu đãi từ đối tác, bao gồm thương hiệu thể dục thể hình thuộc tập đoàn FLG cùng đối tác như Zone Golf, Key Power Sports và Hibi Sports; thương hiệu ẩm thực Phúc Long, Meet Fresh, Body Impact, Chickita, Alfresco và El Gaucho; Samsung, Mobifone and Vinafone (điện thoại di động và công nghệ); Jio Health, Maple Healthcare và American Chiropractic Clinic (dịch vụ y tế;); thương hiệu Tiniworld dành cho trẻ em; thương hiệu làm đẹp Sỏi Spa và Lou Lou Cosmetics.

Dự kiến năm 2021, các sản phẩm về dịch vụ tài chính tích hợp đồng tiền LivWell sẽ có mặt trên ứng dụng này. Nhiều đối tác khác sẽ có mặt trong thời gian tới nhằm mang đến thêm lựa chọn đa dạng cho người dùng.

Ông Dane giải thích thêm: “Điều cốt lõi mà ứng dụng LivWell hướng đến là tạo dựng một cộng đồng tập luyện. Trong vài tháng tiếp theo, ứng dụng sẽ cho phép người dùng tạo nhóm, chủ đề thảo luận, thử thách và cộng đồng, dựa trên mục tiêu trong ứng dụng. Nếu mục tiêu của bạn là tham gia cuộc thi marathon, chúng tôi sẽ có một cộng đồng chạy bộ cổ vũ cho bạn”.

Hiện nay, người dùng có thể tải ứng dụng LivWell hoàn toàn miễn phí trên hai nền tảng iOS và Android. Ứng dụng được hãng xây dựng dựa trên sự hợp tác cùng LivWell châu Á - công ty khởi nghiệp về sức khỏe và công nghệ bảo hiểm, sử dụng công nghệ Blockchain có trụ sở tại Singapore.

“Công nghệ này cho phép người dùng lưu trữ dữ liệu hoàn toàn riêng tư, đó là một trong những ưu tiên hàng đầu của chúng tôi”, Ông Dane nói.

Việc California Fitness & Yoga chú trọng vào sự riêng tư của khách hàng đã thu hút nhiều đối tác, công ty mong muốn triển khai LivWell đến nhân viên của họ.

“Từ năm 2021, chúng tôi sẽ cung cấp LivWell đến doanh nghiệp và đội ngũ nhân sự, giúp phát triển đội ngũ nhân viên của doanh nghiệp, quảng bá những phần thưởng của doanh nghiệp, thử thách do doanh nghiệp tự đặt ra, để HR có thể khuyến khích nhân viên thói quen sống lành mạnh hơn, tạo sự cạnh tranh trong nội bộ doanh nghiệp, cũng như doanh nghiệp khác trên toàn quốc”, ông Dane chia sẻ.

Ứng dụng LivWell hiện có thể kết nối với Apple Health, các mẫu đồng hồ Apple Watch, Fitbit và Google Fit. Trong thời gian tới, LivWell sẽ hỗ trợ đồng hồ thông minh từ Samsung, Garmin cũng như những thiết bị khác.

LivWell có mặt trên Google Store và Apple Store từ giữa tháng 9. Ứng dụng thu hút hơn 15.000 lượt cài đặt trong thời gian ra mắt, hứa hẹn gia tăng trong thời gian tới khi được tiếp cận với 250.000 hội viên California Fitness & Yoga.

Trung tâm California Fitness & Yoga là một trong những nhà cung cấp dịch vụ thể dục thể hình và sức khỏe hàng đầu Việt Nam, phục vụ hơn 250.000 hội viên với hơn 6 triệu lượt tập luyện mỗi năm.

Tái định nghĩa cách mà người Việt Nam tập luyện và rèn luyện sức khỏe kể từ năm 2007, thương hiệu phòng tập có hơn 3.000 nhân viên, tất cả đều được truyền cảm hứng bởi sứ mệnh giúp hàng triệu người trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, thông qua việc đem đến giải pháp sức khỏe và tập luyện toàn diện.

Với hệ thống 36 phòng tập trên toàn quốc, hiện nay, California bao gồm thương hiệu mở rộng như Yoga Plus by California - điểm đến dành cho những tín đồ yêu Yoga; Centuryon by California - câu lạc bộ với trải nghiệm tập luyện sang trọng.