Ứng dụng phong cách tối đa khéo léo để nhà cửa không ngột ngạt

Phong cách tối đa ưa chuộng những màu sắc và hoa văn rực rỡ, khiến người khác có ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Chủ nghĩa tối đa đề cao tính cá nhân và sự phong phú, đa dạng. Ảnh minh họa: Apartment Therapy.

Nếu phong cách tối giản (Minimalism) đi theo phương châm "less is more" (càng ít càng tốt), thì chủ nghĩa tối đa (Maximalism) lại hoàn toàn ngược lại. Phong cách này đề cao sự thoải mái và dấu ấn cá nhân của người sở hữu, đồng thời kết hợp nhiều màu sắc, hoa văn táo bạo.

Tuy nhiên, chủ nghĩa Maximalism không đơn giản là chỉ tập hợp tất cả đồ đạc vào trong một căn phòng. Dưới đây, Architectural Digest tham khảo ý kiến của các chuyên gia về cách ứng dụng thiết kế này trong nhà ở.

Phương châm của chủ nghĩa tối đa là càng nhiều càng tốt. Ảnh minh họa: Megan Hopp.

Phong cách tối đa là gì

Nhà thiết kế Meghan Hopp, người sáng lập Meghan Hopp Design (New York, Mỹ), cho rằng chủ nghĩa tối đa là sự giao thoa của nhiều mẫu, màu sắc, kết cấu và đồ đạc. Với phong cách này, bạn có thể trưng bày tất cả những thứ mình yêu thích theo cách vui tươi và nổi bật nhất.

Tuy nhiên, nếu không biết tiết chế và sắp xếp cẩn thận, thiết kế này có thể tạo cảm giác bừa bộn, thiếu thẩm mỹ.

Phong cách tối đa giúp chủ nhà phô bày cá tính. Ảnh minh họa: Megan Hopp.

Nguồn gốc

Phong cách tối đa bắt nguồn từ thời Victoria (khoảng giữa thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20). Khi ấy, mọi người không còn ưa chuộng những lối thiết kế bảo thủ, lỗi thời nên đã tìm đến phong cách này để khiến không gian rực rỡ, nổi bật hơn.

Vào thời điểm đó, thiết kế theo chủ nghĩa tối đa gây ấn tượng bằng những món nội thất tinh xảo, được chạm khắc bằng tay. Điều này phần nào tạo cảm giác phô trương của cải.

Tuy nhiên, ở hiện tại, mọi người có thể dễ dàng tiếp cận phong cách này hơn bằng cách kết hợp những màu sắc tươi sáng và hoa văn táo bạo.

Táo bạo và rực rỡ là những từ khóa của phong cách tối đa. Ảnh minh họa: Ashley DeLapp.

Đặc trưng

Sử dụng bảng màu tươi sáng, bùng nổ là chìa khóa để tạo nên một căn phòng theo chủ nghĩa tối đa. Đồng thời, bạn nên tránh các màu nhạt, trung tính như trắng, be.

Bên cạnh giấy dán tường sáng màu, bạn có thể kết hợp thêm các chất liệu có họa tiết tương phản, hình khối, hoa lá hoặc mô phỏng da động vật.

Ngoài ra, căn phòng nên có một vài điểm nhấn táo bạo, ví dụ như đèn chùm, đồ sưu tầm quý hiếm...

Bổ sung đồ nội thất có lớp hoàn thiện bóng và nhiều phụ kiện khác nhau cũng sẽ giúp bạn thay đổi diện mạo của ngôi nhà.

Màu sắc và họa tiết phải đủ rực rỡ để gây ấn tượng. Ảnh minh họa: Ashley DeLapp.

Thận trọng

Tuy nhiên, phong cách này có thể trở nên quá lố nếu bạn không chọn lựa và sắp xếp đồ đạc một cách có chủ đích.

Để căn phòng không trở nên bừa bộn, nhà thiết kế Ashely Delapp (New York, Mỹ), khuyên bạn nên chọn một mẫu họa tiết yêu thích cho gối, thảm và giấy dán tường.

Làm nổi bật những bộ sưu tập đồ cổ hoặc tác phẩm nghệ thuật cũng là một cách khiến ngôi nhà mang đậm dấu ấn cá nhân.

Nhưng để không gian thực sự toát lên tinh thần của chủ nghĩa tối đa, chủ nhà vẫn cần sự dũng cảm bên cạnh tính thận trọng.

Theo nhà thiết kế Delapp, nếu muốn kết hợp màu xanh trong không gian của mình, bạn nên sơn màu xanh lá cây chứ không phải xanh xám. Ngoài ra, đừng ngại bổ sung các chi tiết có độ bóng cao và trang trí cả trần nhà.