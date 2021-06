Là nhà cung cấp linh kiện và giải pháp uy tín, Infineon kỳ vọng đồng hành cùng các nhà sản xuất phát triển ôtô tự động an toàn và thông minh.

Mang đến các linh kiện bán dẫn có độ tin cậy cao, mạnh mẽ, an toàn và bảo mật, Infineon đang từng bước góp phần định hình tương lai của ngành ôtô thông minh thế giới. Theo Infineon, độ phức tạp và chức năng của ôtô sẽ ngày càng tăng theo thời gian, đòi hỏi các linh kiện điện tử phải đạt độ tin cậy cao và có chất lượng tốt. Bởi vậy, tập đoàn hướng đến cung cấp cấp sản phẩm theo tôn chỉ "không khuyết điểm".

Video - Ứng dụng linh kiện điện tử Infineon trong sản xuất ôtô Infineon cung cấp sản phẩm và giải pháp đáng tin cậy về linh kiện ôtô và là đối tác uy tín trong ngành.

Luôn chú trọng chất lượng, cùng với bề dày thành tích đã được chứng minh, danh mục sản phẩm của Infineon luôn đáp ứng yêu cầu khắt khe của ngành công nghiệp ôtô. Bên cạnh đó, tập đoàn còn sẵn sàng thực hiện các đơn hàng đặc biệt theo tiêu chí riêng của các doanh nghiệp.

Trong đó, các xu hướng lớn như lái tự động và kết nối thông minh sẽ làm tăng nhu cầu về hệ thống điện tử an toàn, yêu cầu các linh kiện điện tử bán dẫn tích hợp cao. Tiêu chuẩn ISO26262 cho các hệ thống lái tự động an toàn đã được Infineon triển khai với các sản phẩm linh kiện ôtô, cũng như quy trình nghiên cứu và hoạt động hỗ trợ hậu mãi.

Đặc biệt, chức năng an toàn tổng thể cho phép các linh hiện do Infineon sản xuất hoạt động cả khi hệ thống mất điều khiển (fail-operation system), đáp ứng các yêu cầu về chức năng an toàn theo chuẩn ISO26262. Hơn nữa, tập đoàn còn tận dụng kiến thức sâu rộng về hệ thống nhúng để bổ sung lớp bảo mật an ninh mạng, nối dài danh mục sản phẩm có thể mở rộng và kiện toàn hệ thống bảo mật.

Chipset thế hệ mới của Infineon đạt tiêu chuẩn ISO26262.

Infineon cũng tích cực theo dõi các xu hướng trong ngành công nghiệp ôtô để kịp thời phát triển linh kiện, chipset cũng như kiến thức hệ thống. Danh mục sản phẩm của hãng rất đa dạng, gồm cảm biến, chip xử lý và điều khiển, chip cung cấp điện, IC giao tiếp... Để việc tích hợp linh kiện vào hệ thống của đối tác được thông suốt, Infineon luôn cung cấp đầy đủ thông tin và tài liệu sử dụng. Đội ngũ chuyên gia của tập đoàn cũng được cử đến hỗ trợ khi cần.

Bên cạnh cung cấp linh kiện chất lượng và an toàn, Infineon còn hỗ trợ các nhà sản xuất xây dựng nền tảng bảo mật đáng tin cậy, đảm bảo trao đổi dữ liệu an toàn và thông suốt giữa các hệ thống trên xe, giữa xe này với xe khác, và giữa xe với cơ sở hạ tầng.

Hãng tin rằng tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật là điều cần thiết cả với phần cứng, phần mềm và các hệ sinh thái liên quan. Tất cả sẽ kiến tạo hệ thống an ninh mạng toàn diện cho chuỗi cung ứng của ngành ôtô.