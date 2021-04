Ứng dụng hiệu quả Zalo vào quy trình cấp CCCD tại Đà Nẵng

Với lực lượng cán bộ công an phường An Hải Bắc, việc triển khai đăng ký cấp CCCD qua Zalo bước đầu mang đến nhiều lợi ích tích cực cho người dân.

Nhận thấy những bất cập cho người dân về việc tiến hành thủ tục cấp CCCD như thời gian chờ đợi lâu, đi lại nhiều lần, công an phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) đã nghiên cứu và quyết định triển khai tính năng đăng ký làm CCCD qua tài khoản Zalo.

Theo đó, sau khi đăng ký thành công thủ tục “ĐK cấp CCCD lưu động” qua trang Zalo “Công an phường An Hải Bắc”, người dân sẽ được nhận phản hồi bằng tin nhắn và điện thoại từ phía công an phường. Thông tin về số thứ tự, thời gian địa điểm làm CCCD rõ ràng, người dân chỉ cần có mặt trước 10 phút để được làm thủ tục.

Quét mã QR để truy cập vào tài khoản Zalo “Công an phường An Hải Bắc”.

Việc cho phép đăng ký làm CCCD qua Zalo đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân bởi tính thuận tiện, vì nhân dân phục vụ. Người dân truy cập vào Zalo để đăng ký các thông tin làm CCCD và nhận phản hồi của công an về số thứ tự, thời gian, địa điểm. Nhờ vậy, người dân chỉ cần đến sớm theo yêu cầu và hoàn tất các thủ tục nhanh chóng mà không phải chờ đợi. Nếu có việc bận, người dân có thể báo lại ngày khác để bộ phận chuyên trách điều chỉnh.

Theo đại diện công an phường An Hải Bắc, công an quận Sơn Trà, Đà Nẵng, để tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân hình thức đăng ký Zalo, công an phường phát tờ rơi, tổ chức tập huấn tổ trưởng và bí thư chi bộ, sử dụng xe lưu động và các phương tiện thông tin đại chúng.

Để triển khai việc đăng ký thủ tục cấp CCCD qua tin nhắn Zalo, công an phường An Hải Bắc còn bố trí tổ CBCS túc trực làm liên tục từ sáng đến đêm khuya để xử lý thông tin, phản hồi tin nhắn qua Zalo và gọi điện thông báo trực tiếp cho người dân.

Bước đầu ứng dụng tài khoản Zalo “Công an phường An Hải Bắc” vào việc cấp CCCD đã thu được nhiều kết quả tích cực. Hiện tại, số người dân trên địa bàn phường đăng ký thành công, ghi danh, lấy số thứ tự qua Zalo đã vượt hơn 9.000 người.

Vì vậy, để đảm bảo hoạt động cấp CCCD cho những người đã đăng ký, công an phường An Hải Bắc phải tạm thời đóng hệ thống ghi danh để chốt số lượng và phản hồi. Tuy nhiên, công dân vẫn có thể bấm “Quan tâm” tài khoản Zalo “Công an phường An Hải Bắc”, để nhận các thông báo, tin tức mới nhất từ lực lượng chức năng gửi trực tiếp đến toàn bộ người dùng.

Các tính năng khác của tài khoản Zalo “Công an phường An Hải Bắc”.

Thành lập từ tháng 11/2019, tài khoản Zalo chính thức “Công an phường An Hải Bắc” còn tích hợp các thủ tục hành chính công khác để người dân nộp hồ sơ trực tuyến như đăng ký lưu trú; xác nhận tạm trú, xác nhận hạnh kiểm…

Bên cạnh đó, chức năng “Tiện ích” được lực lượng chức năng tích hợp đầy đủ thông tin về tuyển sinh/tuyển dụng CAND, phòng cháy chữa cháy, camera thành phố, lộ trình xe buýt Đà Nẵng, mức phạt liên quan đến lĩnh vực giao thông, vi phạm hành chính… tạo điều kiện thuận lợi để người dân có thể tra cứu ngay.

Ngoài ra, người dân có thể nhắn tin, tương tác trực tiếp với cơ quan công an phường qua tài khoản Zalo nhằm tố cáo, tố giác tội phạm, phản ánh tình hình an ninh trật tự, sự cố về điện, nước, giao thông và bạo hành trẻ em. Mọi phản ánh đều được công an phường tiếp nhận và cử người giải quyết. Nếu muốn liên hệ trực tiếp với lãnh đạo chuyên trách, người dân có thể gọi số điện thoại của đơn vị trực ban công an phường, cảnh sát khu vực được tích hợp sẵn trên trang Zalo.