Ứng dụng gọi xe Be tăng cường biện pháp chống dịch

Nhằm giảm nỗi lo khi di chuyển trong thời điểm Covid-19 tái bùng phát, Be áp dụng nhiều biện pháp chống dịch để mỗi chuyến xe đều đạt chuẩn an toàn.

Khi làn sóng Covid-19 có dấu hiệu trở lại, ứng dụng gọi xe thuần Việt nhanh chóng triển khai lại chiến dịch “beClean” với mục tiêu tăng cường sự chủ động cho tài xế và nhấn mạnh thông điệp 5K của Bộ Y tế cho khách hàng.

Chiến dịch “beClean 2021” trao quyền cho tài xế chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng và khẩu trang, nước rửa tay cho khách hàng thay vì các chương trình hỗ trợ, tập huấn kỹ năng từ Be như trong năm 2019. Chiến dịch trở thành cuộc thi nhỏ với các bác tài. Tài xế nào nhận được phản hồi tốt của khách hàng về phòng chống dịch sẽ được hãng tổng kết và trao thưởng.

Kết quả, nhiều phản hồi tích cực về tinh thần phòng chống dịch của bác tài Be được gửi về hệ thống. Tài xế Huỳnh Xuân Phương (beBike tại TP.HCM) được khách hàng đánh giá 5 sao kèm bình luận: “Khi thấy mình quên đem khẩu trang, anh tài đem ra nguyên gói, cho thấy tinh thần phòng dịch cao độ”.

Thông qua chiến dịch “beClean”, tài xế Be nắm rõ tinh thần phục vụ lẫn các quy chuẩn an toàn trong thời dịch.

Bên cạnh đó, Be cũng nâng cao ý thức phòng chống dịch cho khách hàng. Ứng dụng tự động gửi thông báo cho khách hàng vào 8h mỗi ngày với đa dạng nội dung, tập trung nhắc nhở người dùng tuân thủ nguyên tắc 5K của Bộ Y tế. Trong đó, mang khẩu trang là biện pháp dễ thực hiện, hiệu quả cao.

Qua 2 năm ứng phó dịch bệnh, ứng dụng gọi xe thuần Việt thích nghi tốt hơn, vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả, vừa tiếp tục vận hành để mang lại hiệu quả kinh tế, theo sự chỉ đạo từ Nhà nước. Hiện Be duy trì công việc ổn định cho gần 300.000 tài xế của hãng. Các chương trình thưởng, phúc lợi khác cho tài xế thân thiết vẫn giữ vững.

Tháng 3, Be giảm giá cước dịch vụ xe 2 bánh (beBike, beDelivery và be Đi chợ) tại khu vực TP HCM. Giá cước tối thiểu của beBike giảm từ 14.000 đồng còn 11.000 đồng. Giá cước tối thiểu của dịch vụ giao hàng beDelivery và be Đi chợ giảm từ 14.500 đồng còn 13.000 đồng. Be trở thành một trong những ứng dụng có cước phí cạnh tranh nhất thị trường gọi xe công nghệ.

Be duy trì công việc ổn định cho gần 300.000 tài xế của hãng mỗi ngày.

Dù giảm giá cước, tỷ lệ thu nhập thực nhận của tài xế trên mỗi chuyến đi tăng 19%, được áp dụng thưởng “Tài xế Be thân thiết” với mức hoàn đến 7% doanh thu (không bao gồm các loại phí thu hộ). Tài xế gắn bó Be từ ngày đầu thành lập còn được tặng thêm 5% doanh thu hàng tháng.

Tất cả yếu tố này khiến các tài xế gắn bó Be dài lâu, phục vụ khách hàng tốt hơn. Nhờ đó, điểm trải nghiệm khách hàng dành cho Be cao hơn. Điều này trở thành thế mạnh và đưa Be lên vị trí thứ 2 về thị phần, theo ABI Research.

Cách đây khoảng 2 năm, ngành gọi xe công nghệ chứng kiến cuộc đua “đốt tiền”, cạnh tranh bằng khuyến mại để giành thị phần. Đến nay, khi các hãng tạm lắng khuyến mại, nhiều nhà phân tích cho rằng, chất lượng dịch vụ mới là yếu tố quyết định giữ chân khách hàng.

Từ đầu, Be định hướng cung cấp dịch vụ cho khách hàng chứ không chỉ cung cấp nền tảng trung gian. Chất lượng dịch vụ phải thể hiện qua nhận thức của đội ngũ tài xế, điển hình là chiến dịch “beClean”. Với định hướng đúng đắn, Be kỳ vọng từng bước đạt được mục tiêu trở thành hãng cung cấp dịch vụ gọi xe chất lượng nhất tại thị trường Việt Nam.