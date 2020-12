Ứng dụng công nghệ, thị trường bán lẻ hứa hẹn tăng trưởng

Thông qua ứng dụng công nghệ, các tạp hóa truyền thống được kỳ vọng trở thành siêu thị mini và đạt doanh số tốt hơn.

2020 là năm khó khăn cho ngành bán lẻ do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, do kiểm soát tốt dịch bệnh, Việt Nam vẫn được dự báo là một trong số ít nền kinh tế duy trì tăng trưởng dương (1,8%) trong năm 2020, theo Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB). Riêng về bán lẻ, trong quý III/2020, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 1,3 triệu tỷ đồng .

Trong đó, dù chịu tác động tiêu cực từ Covid-19, hệ thống siêu thị và cửa hàng tiện lợi vẫn có sự phát triển khả quan. Theo thống kê của MBA Andrews, số cửa hàng tiện lợi tại Việt Nam đã tăng từ 2.495 năm 2019 lên 5.228 năm 2020. Số lượng trung tâm thương mại cũng tăng trưởng khoảng 11% (tăng 11 trung tâm trong năm qua).

Mặc dù duy trì mức độ tăng trưởng tốt, các các siêu thị, cửa hàng tiện lợi vẫn chiếm vị trí khá khiêm tốn trong cơ cấu ngành bán lẻ Việt Nam. Theo thống kê của Nielsen, Việt Nam hiện có khoảng 1,4 triệu cửa hàng tạp hóa và hơn 9.000 chợ truyền thống, chiếm 75% thị phần. Các cửa hàng tạp hóa và chợ truyền thống này đang đáp ứng đến 85% nhu cầu tiêu dùng của người dân, theo Kantar WorldPanel Việt Nam.

Tạp hóa truyền thống vẫn là kênh mua sắm chính của người tiêu dùng Việt Nam.

Tiện lợi, len lỏi vào từng ngõ ngách các khu dân cư là lợi thế lớn nhất của các tiệm tạp hóa truyền thống trong việc tiếp cận người tiêu dùng. Tuy nhiên, mô hình kinh doanh lạc hậu là nhược điểm lớn nhất của hệ thống các cửa này. Trong khi đó, xu hướng phát triển tất yếu của thị trường là quản lý online, thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt…

Nếu không tự hiện đại hóa, “mobile hóa” bản thân, các tiệm tạp hóa này khó có thể theo kịp xu hướng phát triển của thị trường. Sự đình trệ, lạc lõng của họ có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm mua sắm của người dùng cũng như tốc độ phát triển của thị trường.

Nắm bắt nhược điểm này, Tập đoàn One Mount Group (thành viên của Tập đoàn Vingroup) đã cho ra đời ứng VinShop. Ứng dụng hứa hẹn là trợ thủ đắc lực của các chủ cửa hàng, tiệm tạp hóa.

VinShop chính thức ra mắt vào ngày 5/10, hoạt động theo mô hình B2B2C (Business to Business to Consumers) với tiêu chí “giúp chủ tạp hóa làm giàu”. Sản phẩm của Tập đoàn One Mount Group đóng vai trò kết nối trực tiếp các cửa hàng tạp hóa với nhà sản xuất. Mang tới công nghệ mới, VinShop được kỳ vọng góp phần thay đổi thói quen của những cửa hàng truyền thống.

Với ứng dụng này, chủ tạp hóa chỉ thực hiện một vài thao tác là có thể đặt hàng. Họ có thể quản lý đơn hàng bằng chính ứng dụng này, chọn thanh toán không dùng tiền mặt nếu khách hàng có sử dụng ví điện tử VinID Pay. Nói cách khác, VinShop giúp biến một cửa hàng tạp hóa truyền thống thành một siêu thị mini mà không tốn chi phí cho thiết bị và vận hành. Đồng thời, ứng dụng còn giúp tiết kiệm chi phí, thời gian nhập hàng và quản lý hàng hóa.

Tạp hóa truyền thống kinh doanh thuận lợi hơn VinShop.

Tính đến đầu tháng 12, hơn 2 tháng sau khi ra mắt, VinShop đã liên kết thành công với 40.000 tiệm tạp hóa. Số lượng này nhiều gấp gần 8 lần so với toàn bộ số lượng cửa hàng tiện lợi tại Việt Nam. Theo đại diện Tập đoàn One Mount Group, nếu các kế hoạch kinh doanh của VinShop đi đúng lộ trình, sẽ có cả trăm nghìn tiệm tạp hóa được “lên đời công nghệ” trong năm 2021.

Trang Nikkei nhận định việc đưa cửa hàng tạp hóa lên ứng dụng VinShop là giải pháp mới tại Việt Nam, thúc đẩy tiêu dùng trong và sau đại dịch. VinShop sẽ giúp cải thiện hiệu quả của chuỗi cung ứng, khắc phục điểm yếu hiện tại trong ngành bán lẻ xoay quanh việc phân phối sản phẩm cho các cửa hàng tạp hóa. Trong khi đó, trang DealStreetAsia cũng cho rằng đây là mô hình kinh doanh nhiều tiềm năng tại Việt Nam.

Dùng công nghệ để giải quyết các nút thắt của thị trường hiện tại cũng là cách nhiều startup trên thế giới áp dụng và thành công. “Cách làm của VinShop giúp nhà sản xuất, người bán lẻ và người dùng tiết giảm chi phí và mua được hàng có chất lượng tốt. Đây là cách làm của những người biết khai thác, hoàn thiện thị trường, tạo ra lợi thế cạnh tranh cao”, chuyên gia bán lẻ Vũ Vinh Phú nhận định.

Trong khi đó, chuyên gia kinh tế, PGS.TS Đinh Trọng Thịnh tin rằng với cách vận hành hiện đại, VinShop còn nhiều đất để phát triển, trở thành nhân tố ảnh hưởng tích cực đến thị trường.

Đại diện Tập đoàn One Mount Group cho biết thêm, cửa hàng tạp hóa truyền thống với sự giúp sức của VinShop đã sẵn sàng hòa nhập vào cuộc đua công nghệ để lột xác, mang đến những trải nghiệm mua sắm tốt hơn cho người tiêu dùng.