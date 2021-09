Ứng dụng Be có CEO mới

Công ty cổ phần Be Group - đơn vị sở hữu và phát triển ứng dụng gọi xe Be - vừa bổ nhiệm bà Vũ Hoàng Yến giữ chức tổng giám đốc Be Group kể từ ngày 8/9.

Theo thông báo từ Be Group, doanh nghiệp khẳng định trên cương vị mới, bà Vũ Hoàng Yến sẽ tập trung vào chiến lược đẩy mạnh phát triển nhằm đưa Be trở thành một hệ sinh thái số mở vững chắc và đa dạng. Bà Yến tốt nghiệp Đại học Kinh tế London, có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại điện tử, tài chính ngân hàng và chuyển đổi số. Bà từng đảm nhiệm vị trí quan trọng tại các doanh nghiệp như Adayroi (VinGroup), Agoda, Y khoa Hoàn Mỹ… Năm 2019, bà Yến được tạp chí Forbes VN lựa chọn vào Top 10 Gương mặt nữ quản lý chuyên nghiệp. Cũng theo thông báo từ Be Group, bà Vũ Hoàng Yến kế nhiệm bà Nguyễn Hoàng Phương, trong bối cảnh lý do cá nhân bà Phương không tiếp tục đảm nhiệm vị trí tổng giám đốc. Bà Vũ Hoàng Yến vừa được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Be Group kể từ ngày 8/9. Ảnh: Be. Be Group cho biết quý 4/2021 và 2022, mục tiêu của công ty là đưa ra các giải pháp vận hành tối ưu cho ngành vận tải cộng nghệ, xa hơn đó là cả hệ sinh thái số mở vững chắc bao gồm tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đặt vé máy bay, khách sạn, tiện ích di chuyển “tất cả trong một”… Cuối tháng 8, Be Group đã đề xuất Sở Công Thương TP.HCM việc cùng tham gia chương trình "đi chợ hộ" của thành phố. Đề xuất này được đưa ra trên cơ sở Be đang vận hành một đội ngũ hơn 3.000 tài xế beBike đã được tiêm vaccine mũi 1, đảm bảo sức khỏe và điều kiện hỗ trợ cho người dân. Vì sao trạm y tế lưu động ở TP.HCM ngừng xét nghiệm cho shipper? Theo công văn 6160 của Sở Y tế, trạm y tế lưu động chỉ thực hiện xét nghiệm miễn phí cho shipper đến ngày 6/9. Do đó, trong sáng 7/9, nhiều trạm y tế ngừng xét nghiệm cho shipper.