Ùn tắc giữa đêm vì buôn bán trái phép ngoài cổng chợ Bình Điền

Lúc 4h sáng cùng ngày, lực lượng chức năng xã An Phú Tây (huyện Bình Chánh) đến kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm thuộc địa bàn xã này quản lý. Ông Lê Hải Điền, Phó chủ tịch UBND xã An Phú Tây, cho biết do lực lượng mỏng nên không thể xử lý hết các cửa hàng vi phạm. "Trước khi dịch bùng phát, tình trạng buôn bán lấn chiếm vỉa hè đã xảy ra nhưng không nghiêm trọng như bây giờ. Phần lớn là các tiểu thương của chợ Bình Điền nhưng chưa thỏa các điều kiện để được kinh doanh trong chợ nên đã bày đồ bán tại đây", ông Điền nói.