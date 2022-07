‘Umbrella Academy 3’ - 7 anh em dị nhân đối mặt Ngày tận thế

Mùa 3 của loạt phim xoay quanh việc 7 anh em dị nhân nhà Umbrella trở về từ quá khứ, nhận ra hiện thực mà họ biết đã bị xáo trộn.

The Umbrella Academy chuyển thể từ truyện tranh cùng tên ra mắt vào năm 2007, Dark Horse Comics phát hành. Tác phẩm mở màn bằng việc Sir Reginald Hargreeves (Colm Feore), tay tỷ phú hảo tâm tìm kiếm và nhận nuôi 7 đứa trẻ đặc biệt, nuôi dưỡng và rèn luyện chúng trở thành nhóm siêu anh hùng The Umbrella. Trong mùa hai, trong lúc bị mắc kẹt ở quá khứ, nhóm đã quyết định ngăn chặn sự kiện Ngày tận thế.

Mùa ba kể tiếp câu chuyện 7 anh em du hành từ thập niên 1960 trở lại năm 2019 và phát hiện ra lịch sử của Học viện Umbrella đã bị xóa sạch. Thế chỗ họ là 7 dị nhân khác, dưới cái tên Học viện Sparrow. Giữa lúc mơ hồ, họ còn phải đối mặt với mối nguy hiểm khác: Sự trở lại của Ngày tận thế.

Mùa ba tiếp tục "chơi đùa" với lý thuyết du hành thời gian.

Kịch bản đa tuyến thông minh

Với dàn diễn viên đông đảo, mỗi nhân vật quan trọng đều có thời lượng xuất hiện tương đương. Họ có câu chuyện riêng được xây dựng khá hoàn chỉnh, không có cảm giác vai chính - vai phụ.

Vẫn là phong cách kể chuyện hỗn loạn quen thuộc, một lần nữa, nội dung chủ đạo của Umbrella Academy là tìm kiếm giải pháp ngăn chặn tận thế và cùng lúc đó, giải quyết những thắt nút riêng của từng nhân vật.

Đặc biệt, mạch phát triển của nhân vật Viktor là một trong những câu chuyện nhỏ nổi bật. Sau khi quay lại năm 2019, Viktor Hargreaves đi lục tìm những manh mối về Sissy (Marin Ireland) - người bạn gái từ phần trước.

Cũng từ đây, Viktor xé bỏ nhân dạng Vanya, sống thật với giới tính của mình. Đây là sự sáng tạo riêng, phù hợp với diễn viên thủ vai Viktor - ngôi sao chuyển giới Eliot Page.

Những thành viên khác trong gia đình đón nhận màn come-out (công khai giới tính) bằng một thái độ ủng hộ và bình thản - phản ánh tinh thần nhân văn của phim, và cũng phù hợp tư tưởng thời đại này.

Câu chuyện chấp nhận giới tính thật của Viktor giống với quá khứ của Elliot Page ngoài đời.

Đội ngũ biên kịch của The Umbrella Academy vừa truyền tải được sự khẩn cấp của hoàn cảnh chung, cùng lúc kiến tạo được mạch truyện riêng từng thành viên. Five không còn là nhân vật "biết tuốt" do các kiến thức về thời gian của anh đã sai lệch. Luther/Số 1 (Tom Hopper) có tâm lý được phát triển tốt hơn mùa trước, xứng danh thủ lĩnh nhóm Umbrella. Klaus/Số 3 (Robert Sheehan) khai mở được sức mạnh và lý tưởng mới, giúp anh thành con người trưởng thành hơn.

Cùng với Elliot Page, Robert Sheehan là diễn viên có nhiều đột phá trong phần mới.

Cách kể này làm nổi lên yếu tố hỗn loạn lẫn sự thiếu đoàn kết của nhà Umbrella. Họ đã quen đơn phương độc mã và vẫn đang học cách cải thiện từ khi câu chuyện bắt đầu ở mùa 1. Sự thiếu đoàn kết này càng được làm rõ khi họ chạm trán những người anh em của mình ở một chiều thời gian khác - Học viện Sparrow, và bị đánh bại dù mang trong mình sức mạnh ưu việt.

So với gia đình nhà Umbrella rối bời và hỗn loạn, Học Viện Sparrow với đầy đủ thành viên đoàn kết và có chiến lược chắc chắn hơn hẳn. Tuy nhiên, sau những biến cố từ hai mùa phim trước, các thành viên nhà Umbrella đã và đang cố gắng học từ những lỗi sai của mình.

Mùa 3 cũng vì thế truyền tải rõ thông điệp: Gia đình không hoàn hảo, nhưng gia đình là duy nhất. Chỉ khi hiểu được điều này, nhóm Umbrella mới có thể kết nối và gạt bỏ sự hơn - thua vì lợi ích chung.

Tác phẩm tiếp tục dùng "siêu nhân" để truyền tải thông điệp tình thân gia đình.

Chấm dứt chủ nghĩa Anh hùng Đơn độc

Tuy phải cạnh tranh với các phim truyền hình siêu anh hùng khác, Học viện Umbrella vẫn nhận nhiều sự chú ý khi đi theo hướng khắc họa gương mặt siêu dị nhân, tuy mang sức mạnh phi thường, nhưng cũng sống cuộc đời biến cố và trải qua những phát triển tâm lý như người bình thường.

Họ cũng cùng lúc phải học cách hợp tác và dựa vào nhau. Đây cũng là tư tưởng góp phần nhấn mạnh sự kết thúc của Chủ nghĩa Anh hùng Đơn độc.

Đã xa rồi cái thời mà chỉ duy nhất một siêu anh hùng thống trị, nhưng đơn phương độc mã trên mọi hành trình. Tại xuất phát điểm, những người con nhà Hargreeves dường như đều là những người cô độc, điển hình chính là nhân vật Five.

Vì cuộc đời Five đã trải qua kiếp sống đơn côi suốt từ lúc mắc kẹt ở thời đại Hậu tận thế cho tới lúc trở thành sát thủ hàng đầu của Temps Commission, nên bản tính tự kiêu khiến anh luôn một mình hành động.

Trong phần phim mới, Five phải dẹp bỏ cái tôi, học cách làm việc tập thể.

Chỉ tới mùa 3, Five mới bắt đầu phải học cách hợp tác với người khác. Bài học được anh rút ra với Viktor sau đó, chính là nếu một người tự xưng anh hùng mà chỉ làm theo ý mình và không bao giờ lắng nghe ai, thì người đó mới là kẻ phản diện thực sự.

Có lẽ do ảnh hưởng của dịch, mùa 3 có số lượng bối cảnh hạn chế hơn so với 2 phần trước. Nhưng nhìn chung, tác phẩm vẫn giữ phong độ ở phần nghe - nhìn cùng kịch bản.

Mùa 3 nhận nhiều phản hồi tích cực từ giới phê bình quốc tế (90% trên Rotten Tomatoes), song do nguyên tác truyện tranh vẫn chưa ra hết, việc khai máy cho mùa 4 còn là một chủ đề bỏ ngỏ.