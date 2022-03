Ukraine sẽ nhận loạt máy bay MiG-29 từ Ba Lan?

Bộ Ngoại giao Ba Lan hôm 8/3 cho biết sẵn sàng chuyển giao tất cả máy bay chiến đấu MiG-29 cho Mỹ - bước đi để số tiêm kích này được giao đến Ukraine theo lời kêu gọi từ Kyiv.

"Chính quyền Ba Lan đã sẵn sàng triển khai, ngay lập tức và miễn phí, tất cả máy bay chiến đấu MiG-29 đến căn cứ không quân Ramstein (Đức) để Mỹ quản lý việc sử dụng chúng", Bộ Ngoại giao Ba Lan cho biết hôm 8/3.

Điều này đồng nghĩa với việc Mỹ sẽ có quyền chuyển giao MiG-29 cho Ukraine.

"Ba Lan cũng đề nghị Mỹ cung cấp các máy bay đã qua sử dụng, có khả năng hoạt động tương ứng, và thiết lập ngay các điều kiện mua máy bay", tuyên bố cho biết thêm, theo Reuters.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy kêu gọi phương Tây chuyển giao thêm máy bay chiến đấu cho Ukraine.

Các chuyên gia cho biết quân đội Ukraine sử dụng thành thạo máy bay do Nga sản xuất, do đó MiG-29 là lựa chọn tốt nhất. Việc đào tạo phi công điều khiển máy bay do Mỹ sản xuất có thể mất nhiều năm.

Hôm 7/3, các nhà lập pháp Mỹ thúc giục chính quyền Tổng thống Joe Biden tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển giao máy bay chiến đấu cho Ukraine từ Ba Lan, cũng như từ các nước NATO và Đông Âu khác.

Ba Lan sẵn sàng chuyển giao tất cả máy bay chiến đấu MiG-29 để Mỹ sử dụng nhưng Lầu Năm Góc đã từ chối đề nghị này. Ảnh: Getty.

Tuy nhiên, Mỹ bác bỏ kế hoạch của chính phủ Ba Lan. Người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby tối 8/3 cho biết: "Việc Mỹ điều động máy bay chiến đấu từ căn cứ của Mỹ hoặc NATO ở Đức để bay vào không phận đang tranh chấp giữa Nga và Ukraine sẽ dấy lên lo ngại nghiêm trọng đối với các đồng minh NATO”.

Tuyên bố này cho thấy chính phủ Ba Lan dường như không tham vấn Washington trước khi đưa ra thông báo.

Tại nước láng giềng Slovakia, Bộ trưởng Quốc phòng Jaroslav Nad nhắc lại mục tiêu chung của nước này là thay thế các thiết bị quân sự của Nga, bao gồm cả máy bay chiến đấu MiG-29.

Tuy nhiên, nước này vẫn chưa sẵn sàng cho bước đi tương tự Ba Lan.

"Hiện tại, chúng tôi không có máy bay thay thế MiG-29, nhưng chúng tôi đang làm mọi thứ để đẩy nhanh quá trình", ông Nad cho biết sau khi điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin.