Ukraine có thể sắp phản công lớn ở miền Nam

Quân đội của Kyiv duy trì các đòn đánh vào vị trí của Nga tại tỉnh Kherson ở miền Nam trong thời gian qua, thể hiện Ukraine có thể sắp mở đợt tiến công để lấy lại lãnh thổ.

Tuy quan chức Ukraine thường tránh trao đổi chi tiết, các dấu hiệu cho thấy quân đội nước này có thể đang chuẩn bị tiến công tại Kherson, theo New York Times hôm 9/7.

Sáng 9/7, người dân ở tỉnh Kherson choàng tỉnh vì tiếng nổ lớn đi kèm cột khói dày đặc trên bầu trời. Hiện chưa rõ mục tiêu tấn công đánh Serhii Bratchuk, người phát ngôn cho quân khu Odessa của Ukraine, cho biết vụ nổ xảy ra gần sân bay thị trấn Chornobaivka, “nơi phía Nga thường tụ tập xung quanh trang thiết bị”.

Tỉnh Kherson đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga từ sớm trong cuộc giao tranh. Ảnh: AFP.

Video của New York Times do một người dân địa phương gửi tới cho thấy một cột khói xám bốc lên cao nhiều dặm trên bầu trời, chốc chốc lại có ánh chớp lóe lên do nhiều vụ nổ gây ra.

Tối 8/7, Iryna Vereshchuk, một trong các phó thủ tướng Ukraine, kêu gọi người dân tỉnh Kherson sơ tán, kể cả khi phải tạm thời chạy sang Nga.

“Các bạn phải tìm cách rời đi vì lực lượng vũ trang của chúng ta sẽ đến để giải phóng lãnh thổ”, bà Vereshchuk nói trên truyền hình Ukraine. “Sẽ có trận đánh rất lớn. Tôi không muốn làm mọi người sợ mà chỉ muốn mọi người hiểu”.

Trong lúc phải rút lui ở tỉnh Donbas ở miền Đông, quân đội của Kyiv dường như đang tăng cường tấn công ở miền Nam, đặc biệt là tại tỉnh Kherson, khu vực nông nghiệp màu mỡ của Ukraine đã rơi vào tay Nga ít lâu sau ngày 24/2.

Đặc biệt, pháo binh Ukraine đang tập trung hỏa lực vào các kho đạn dược và trang thiết bị của Nga. Họ cũng đôi lúc đánh vào nơi tập trung binh sĩ của đối phương.

Những tuần gần đây, quan chức Ukraine mô tả các trận đánh ở miền Nam đã có thể mài mòn vị trí của Nga và lấy lại một số vùng lãnh thổ, nhưng tiến triển còn chậm.