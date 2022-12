UBKT Tỉnh ủy Hòa Bình vào cuộc vụ nghìn tấn rác đổ giữa rừng

Đầu tháng 12, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hòa Bình có thông báo về lịch làm việc với UBND TP Hòa Bình về vấn đề môi trường.

Cụ thể, công văn của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hòa Bình nêu rõ kiểm tra để "có căn cứ báo cáo Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Thường trực Tỉnh ủy, đồng thời xác định rõ nguyên nhân trong việc dẫn đến chậm xử lý, giải quyết vấn đề rác thải sinh hoạt trên địa bàn TP Hòa Bình thời gian vừa qua".

Nội dung của đoàn công tác là tập trung vào việc lắng nghe UBND TP báo cáo các chỉ đạo, xử lý, giải quyết vấn đề rác thải trong thời gian qua; thực trạng và tiến độ giải quyết, xử lý rác thải sinh hoạt tại thành phố; biện pháp, giải pháp (có khả thi) để xử lý, giải quyết dứt điểm tình trạng rác thải sinh hoạt...

Ngoài ra, đoàn công tác sẽ đi kiểm tra thực địa tại các điểm tập kết rác trên địa bàn thành phố gồm: Khu vực đường Trương Hán Siêu; đường nội bộ KCN Mông Hóa; khu đất thuộc xóm Văn Minh, xã Quang Tiến; xóm Can, xã Độc Lập và khu xử lý rác của Công ty Bắc Việt.

Trước đó, VietNamNet đăng tải loạt bài về thực trạng ô nhiễm tại TP Hòa Bình. Theo đó, hơn 2 năm nay, TP Hoà Bình để tồn đọng số lượng rác thải sinh hoạt lên đến hàng trăm nghìn tấn. Vì không thể xử lý số lượng rác nêu trên, chính quyền thành phố tập kết rác tại nhiều vị trí.

Ghi nhận thực tế tại các vị trí tập kết rác nêu trên, nhiều điểm không được che chắn đúng quy định, gây ô nhiễm môi trường. Người dân sống gần các khu vực tập kết bức xúc vì phải sống trong cảnh ô nhiễm trong thời gian dài.

Ngày 30/12/2020, UBND tỉnh Hoà Bình có văn bản số 2331 thông báo ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh về việc “đồng ý để UBND TP Hoà Bình nghiên cứu, khảo sát và có phương án bố trí khu tập kết chất thải rắn sinh hoạt tạm thời tại xóm Can, xã Độc Lập”.

Dựa vào văn bản trên, UBND TP Hòa Bình ra văn bản 2225 ngày 30/6/2021 về việc vận chuyển rác thải các địa điểm tập kết về vị trí tập kết tạm thời và giao cho Công ty Hoàng Long thực hiện vận chuyển toàn bộ lượng rác sinh hoạt tại 4 địa điểm khác nhau về xóm Can.

Tuy nhiên, sau khi đổ hơn 6.000 tấn rác vào đỉnh đồi thuộc xóm Can, Công ty Hoàng Long chưa tiến hành làm các phương án tập kết, xử lý chất thải để trình lên cơ quan có thẩm quyền và khu vực tập kết chưa được quy hoạch.

Theo tài liệu thu thập được, Công ty Hoàng Long chưa thực hiện các thủ tục hồ sơ liên quan đến xin giấy phép hoạt động, phương án tập kết, phương án bảo vệ môi trường và các thủ tục liên quan đến việc tập kết chất thải rắn sinh hoạt tại xóm Can.

Với cách tập kết rác không theo quy trình và bất chấp các quy định của pháp luật về môi trường, bãi rác tại xóm Can sau thời gian ngắn hoạt động đã gây ô nhiễm môi trường.

Tổng cục Môi trường đã giao Cục Bảo vệ môi trường miền Bắc vào cuộc kiểm tra thực trạng ô nhiễm tại TP Hòa Bình.

