UAE gọi 34 cầu thủ đấu với 'quân xanh' của tuyển Việt Nam

Thầy trò ông Bert van Marwijk tập trung từ ngày 15-31/5 ở Dubai trước khi thi đấu giao hữu với Jordan vào ngày 24/5.

Đội tuyển UAE công bố 34 cái tên trong danh sách sơ bộ vào chiều ngày 11/5. Chủ nhà của vòng loại World Cup 2022 bảng G là đội cuối cùng đưa ra thông tin cầu thủ ở kỳ tập trung này. Bốn đội bóng khác đã lên danh sách trước đó.

Đội hình UAE bao gồm 4 thủ môn. Ngôi sao Ali Mabkhout là gương mặt nổi bật nhất. Tiền đạo sinh năm 1990 lập hat-trick vào lưới tuyển Ấn Độ ở trận giao hữu hồi tháng 3 trong chiến thắng 6-0 của tuyển UAE.

Danh sách sơ bộ của tuyển UAE. Ảnh: UAEFA.

HLV Marwijk sẽ có trận giao hữu gặp Jordan vào 24/5. Jordan cũng là "quân xanh" của tuyển Việt Nam. Thầy trò ông Park Hang-seo sẽ gặp đội tuyển Jordan vào ngày 31/5.

34 cầu thủ UAE sẽ tập trung ở Dubai. Các cầu thủ thuộc hai đội bóng Shabab Al-Ahly và Al-Nasr sẽ hội quân vào 16/5 do thi đấu chung kết Cup of His Highness the President of the State.

Các tuyển thủ của CLB Al-Wehda sẽ hội quân vào ngày 19/5 do phải đá bù trận đấu gặp Fujairah vào ngày 16/5. HLV Marwijk sẽ có 5 ngày ráp đội hình trước khi bước vào bài kiểm tra gặp Jordan.

Tuyển UAE sẽ thi đấu 4 trận ở vòng loại World Cup 2022 và gặp tuyển Việt Nam vào ngày thi đấu cuối cùng 15/6. Trước đó, họ lần lượt gặp Malaysia (3/6), Thái Lan (7/6) và Indonesia (11/6).