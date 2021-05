UAE gọi 3 cầu thủ nhập tịch từ Brazil và Argentina

Thầy trò ông Bert van Marwijk tập trung từ ngày 15-31/5 ở Dubai trước khi thi đấu giao hữu với Jordan vào ngày 24/5.

Đội tuyển UAE công bố 34 cái tên trong danh sách sơ bộ vào chiều ngày 11/5. Chủ nhà của vòng loại World Cup 2022 bảng G là đội cuối cùng đưa ra thông tin cầu thủ ở kỳ tập trung này. Bốn đội bóng khác đã lên danh sách trước đó.

Đội hình UAE bao gồm 4 thủ môn. Ngôi sao Ali Mabkhout là gương mặt nổi bật nhất. Tiền đạo sinh năm 1990 lập hat-trick vào lưới tuyển Ấn Độ ở trận giao hữu hồi tháng 3 trong chiến thắng 6-0 của tuyển UAE.

Bên cạnh đó, họ còn có sự phục vụ của 3 cầu thủ nhập tịch là đều ở vị trí tiền đạo là Fabio De Lima (Brazil, sinh năm 1993), Caio Canedo (Brazil, sinh năm 1990) và Sebastian Tagliabue (Argentina, sinh năm 1985).

Ngược lại, ông Marvijk không thể gọi cầu thủ hay nhất Asian Cup 2015 và 2016 là Ahmed Khalil và Omar Abdulrahman. Cả hai đều bị chấn thương từ khi HLV người Hà Lan trở lại dẫn dắt vào tháng 12/2020.

Danh sách sơ bộ của tuyển UAE. Ảnh: UAEFA.

HLV Marwijk sẽ có trận giao hữu gặp Jordan vào 24/5. Jordan cũng là "quân xanh" của tuyển Việt Nam. Thầy trò ông Park Hang-seo sẽ gặp đội tuyển Jordan vào ngày 31/5.

34 cầu thủ UAE sẽ tập trung ở Dubai. Các cầu thủ thuộc hai đội bóng Shabab Al-Ahly và Al-Nasr sẽ hội quân vào 16/5 do thi đấu chung kết Cup of His Highness the President of the State.

Các tuyển thủ của CLB Al-Wehda sẽ hội quân vào ngày 19/5 do phải đá bù trận đấu gặp Fujairah vào ngày 16/5. HLV Marwijk sẽ có 5 ngày ráp đội hình trước khi bước vào bài kiểm tra gặp Jordan.

Tuyển UAE sẽ thi đấu 4 trận ở vòng loại World Cup 2022 và gặp tuyển Việt Nam vào ngày thi đấu cuối cùng 15/6. Trước đó, họ lần lượt gặp Malaysia (3/6), Thái Lan (7/6) và Indonesia (11/6).