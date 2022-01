UAE bị tấn công bằng tên lửa giữa lúc tổng thống Israel ghé thăm

Đây là lần thứ ba chỉ trong một tháng phiến quân Houthi tấn công UAE. Trong hai vụ tấn công trước, ít nhất 3 người đã thiệt mạng.

Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) ngày 31/1 cho biết phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn đã bắn tên lửa đạn đạo vào nước này trong thời gian Tổng thống Irael Isaac Herzog lần đầu đến thăm, Reuters đưa tin.

Tên lửa bị hệ thống phòng không của UAE đánh chặn thành công khoảng sau nửa đêm. Mảnh vỡ của tên lửa rơi xuống khu vực không có người sinh sống và không gây thương vong.

UAE cho biết đã đáp trả bằng một cuộc không kích vào nơi được cho là địa điểm tên lửa phóng đi tại Al Jawf ở Yemen.

Hình ảnh địa điểm được cho là nơi Houthi phóng tên lửa bị UAE không kích. Ảnh: CNN.

Vụ tấn công diễn ra trong thời điểm Tổng thống Herzog đến thăm Abu Dhabi và gặp gỡ Thái tử Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan.

Người phát ngôn của Houthi xác nhận vụ tấn công, nhằm "phá hoại" chuyến thăm của ông Herzog.

Đây là vụ tấn công thứ 3 nhắm vào UAE chỉ trong vòng 2 tuần. Trước đó, Houthi tấn công vào Abu Dhabi và Dubai, một trong hai vụ tấn công diễn ra ngày 17/1 đã khiến 3 người thiệt mạng.

Quan chức cấp cao UAE miêu tả các vụ tấn công là hành vi khiêu khích "vô nghĩa" và sẽ không thay đổi lập trường của nước này về việc xây dựng quan hệ với Israel.

Cùng với Bahrain, UAE bình thường hóa quan hệ với Israel từ năm 2020 theo thỏa thuận do cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bảo trợ. Đây là một phần lý do khiến nước này trở thành mục tiêu của Houthi, tổ chức do Iran hậu thuẫn.

Trước khi nhắm vào UAE, Houthi thường xuyên dùng tên lửa và thiết bị bay không người lái tấn công Saudi Arabia.