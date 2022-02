U23 Việt Nam tập xuyên Tết ở Bình Dương

Nhiệt độ ở Hà Nội khá thấp (13-14 độ C) so với thủ đô của Campuchia. Trong khi đó, Bình Dương có thời tiết giống ở Phnom Penh, nhiệt độ khoảng 28-31 độ C, phù hợp cho cả đội làm quen.