U23 Việt Nam tăng cơ hội vào bán kết giải Đông Nam Á

Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) đưa ra quy định mới về việc xác định đội nhì bảng có thành tích tốt nhất ở giải U23 Đông Nam Á 2022 sau sự cố rút lui của Myanmar và Indonesia.

Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022 có 3 bảng đấu. Điều lệ quy định 3 đội đầu bảng cùng một đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ vào bán kết.

Ở bảng B, U23 Indonesia và U23 Myanmar lần lượt rút lui khỏi giải vì ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến bảng đấu này chỉ còn 2 đội U23 Malaysia và Lào. Điều đó buộc AFF phải ra quy định mới về việc chọn đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Cơ hội vào bán kết giải Đông Nam Á của U23 Việt Nam cao hơn sau khi U23 Myanmar và U23 Indonesia rút lui. Ảnh: VFF.

Hai đội ở bảng B sẽ thi đấu lượt đi và về để đảm bảo mỗi đội được đá 2 trận. Nếu hòa nhau, họ sẽ đá thêm hiệp phụ và luân lưu. Hai trận đấu giữa U23 Malaysia và Lào sẽ lần lượt diễn ra vào các ngày 18 và 21/2.

Bảng B sẽ chỉ có một đội đi tiếp, đội còn lại bị loại. Cuộc cạnh tranh vị trí đội nhì bảng có thành tích tốt nhất chỉ còn diễn ra giữa các đội ở bảng A và bảng C. Điều đó nghĩa là nếu giành vị trí nhì bảng C, U23 Việt Nam chỉ còn cạnh tranh với đội nhì bảng A. Cơ hội đi tiếp vì thế mở ra rộng hơn cho các đội tại bảng A và C, trong đấy có U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam chưa thi đấu trận nào ở bảng C. Trong khi đó, U23 Thái Lan giành chiến thắng 3-1 trước Singapore và chiếm ngôi đầu bảng.

Ở bảng A, U23 Campuchia dẫn đầu sau chiến thắng 6-0 trước Brunei. U23 Timor-Leste và Philippines lần lượt xếp thứ 2, 3 sau khi hòa nhau 2-2.

Chiều 17/2, U23 Việt Nam sẽ đến sân Prince để đi bộ thử cảm giác sân. Sau đó, họ sẽ di chuyển sang sân Smart SRN để tập luyện. U23 Việt Nam sẽ gặp Singapore vào ngày 19/2.