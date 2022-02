U23 Việt Nam đấu tập đội trẻ Bình Dương trước giải Đông Nam Á

Thầy trò huấn luyện viên (HLV) Đinh Thế Nam chỉ đấu một trận giao hữu với đội U19 Bình Dương vào ngày 8/2 trước khi lên đường sang Campuchia dự giải U23 Đông Nam Á 2022.

Trận đấu với U19 Bình Dương là dịp giao hữu duy nhất và cuối cùng của U23 Việt Nam trong chuyến tập huấn trước ngày đi Campuchia. Trước đó, U23 Việt Nam đã có 4 trận giao hữu trong quá trình tập trung ở Hà Nội. Hai trận giao hữu gần nhất với CLB Hà Nội, U23 Việt Nam thua 0-2 và 0-1.

Trong chiều 5/2, U23 Việt Nam có buổi tập đầu tiên ở Bình Dương. Thời tiết ở đây tương đối giống với thủ đô Phnom Penh (Campuchia) với nhiệt độ khoảng 35 độ C và có nhiều nắng. Sự chênh lệch nhiệt độ khá lớn so với ở Hà Nội (khoảng 12 độ C) khiến U23 Việt Nam có dấu hiệu sốc nhiệt khi bước vào buổi tập. Quá trình khởi động và tập chiến thuật diễn ra trong khoảng 75 phút.

U23 Việt Nam nỗ lực làm quen điều kiện thời tiết nắng nóng ở Bình Dương. Ảnh: VFF.

Lực lượng đội đi Bình Dương thiếu vắng thủ môn Trần Liêm Điều do cầu thủ này được cho nghỉ ngơi sau khi hết cách ly. Ngoài ra, trong nhóm tuyển thủ có mặt tại Bình Dương, tiền vệ Phan Bá Quyền phải tập riêng do mới gặp chấn chấn thương gân kheo. Tình hình sức khỏe của các cầu thủ còn lại đến thời điểm hiện tại vẫn ổn.

Theo kế hoạch, U23 Việt nam sẽ có khoảng một tuần tập luyện tại Bình Dương (từ 5/2 đến 10/2). Đội sẽ đi Phnom Penh ngày 11/2 và cũng sẽ có khoảng một tuần tập luyện tại đây trước khi bước vào trận đấu đầu tiên của vòng chung kết U23 Đông Nam Á 2022. Hai tuần ấy là đủ để các cầu thủ thích nghi với điều kiện thời tiết nắng nóng.

Lực lượng của U23 Việt Nam chủ yếu là các cầu thủ U21. Danh sách tập trung vào ngày 5/1 chưa có những cái tên tốt nhất vì đa số còn bận chạy đà cho các CLB trước thềm V.League 2022.

Một số cái tên đáng chú ý ở đợt này gồm có thủ môn Y Êli Niê, Trần Liêm Điều, Trịnh Xuân Hoàng, Dụng Quang Nho, tiền đạo Mai Xuân Quyết. Ngoài ra, HLV Đinh Thế Nam cũng liên tục gọi và trả cầu thủ về trong giai đoạn chuẩn bị.

Giải U23 Đông Nam Á 2022 sẽ diễn ra từ ngày 14/2 đến 26/2 tại Campuchia. Đây là cơ hội để các đội trong khu vực cử lực lượng trẻ tham dự nhằm tập dượt cho SEA Games và ASIAD.

U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng Thái Lan và Singapore. Bảng A có chủ nhà Campuchia, Timor-Leste, Philippines và Brunei. Bảng B là cuộc cạnh tranh của Indonesia, Malaysia, Myanmar, Lào.