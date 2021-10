U23 Việt Nam chỉ cần hòa Myanmar ở lượt trận cuối

Chiều 30/10, U23 Myanmar đã thắng 1-0 trước Đài Loan (Trung Quốc), cân bằng thành tích với Việt Nam tại bảng I vòng loại châu Á 2022.

Trận đấu trên sân Dolen Omurzakov chiều 30/10 diễn ra với kịch bản gần tương tự màn đối đầu giữa U23 Việt Nam và Đài Loan (Trung Quốc) ít ngày trước. Tuy được đánh giá cao hơn, U23 Myanmar đã có trận đấu khó khăn trước lối chơi khó chịu của đối phương.

Ngoài việc bỏ lỡ nhiều cơ hội, đại diện Đông Nam Á chịu tổn thất lớn khi huấn luyện viên (HLV) trưởng Velizar Popov nhận thẻ đỏ và bị mời lên khán đài ở hiệp 2. U23 Myanmar phải chờ tới phút 80 mới có bàn thắng khai thông thế bế tắc.

U23 Myanmar thắng tối thiểu Đài Loan (Trung Quốc) và san bằng thành tích với U23 Việt Nam ở bảng I. Ảnh: AFC.

3 điểm giành được trước Đài Loan (Trung Quốc) giúp U23 Myanmar đạt được mục tiêu. Thầy trò HLV Popov hiện có 3 điểm, hiệu số +1, bằng với U23 Việt Nam, đội đã thắng 1-0 ở trận đấu trước đó.

Với việc bằng nhau cả về điểm số lẫn chỉ số phụ, U23 Myanmar và U23 Việt Nam buộc phải phân định thắng bại ở trận đấu tới để tranh ngôi nhất - nhì bảng I. Tới lúc này, do chỉ còn bảng B, C và E là có khả năng có đội nhì với nhiều nhất 4 điểm do chỉ tính kết quả thi đấu cùng đội thứ nhất và thứ ba, nên đội nhì bảng I có nhiều cơ hội hơn. Vì vậy, U23 Việt Nam không còn chịu nhiều áp lực buộc phải thắng.

Ở lượt cuối, nếu hòa trong thời gian thi đấu chính thức, U23 Việt Nam và U23 Myanmar sẽ bước vào loạt luân lưu. Ngay cả khi thua ở loạt này, thầy trò HLV Park vẫn giành vé đi tiếp. Điều quan trọng là U23 Việt Nam không được để thua trong 90 phút.

Vòng loại U23 châu Á 2022 có 11 bảng. Điều lệ quy định 11 đội nhất bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt sẽ giành vé đi tiếp. Do bảng I còn 3 đội, Đài Loan (Trung Quốc) xem như rời cuộc chơi, trong khi đội nhì bảng phải cạnh tranh tấm vé vớt.

Trong các đội Đông Nam Á dự vòng loại U23 châu Á 2022, chưa có đội nào chắc suất đi tiếp, dù có đội giành 6 điểm sau 2 lượt trận.