U23 Việt Nam 0-0 U23 Uzbekistan: Thế trận cởi mở

Dụng Quang Nho: 'Toàn đội quyết tâm để lại dấu ấn'

Tiền vệ Dụng Quang Nho nói: “Nho cùng các đồng đội có mục tiêu rất cao là được thi đấu cọ xát với các đối thủ mạnh ở giải lần này. Ngoài vị trí tiền vệ trung tâm quen thuộc, cá nhân Quang Nho cũng đang được thử nghiệm ở các vị trí mới như hậu vệ biên, trung vệ và cố gắng thích nghi nhanh nhất có thể. Toàn đội sẽ quyết tâm để lại dấu ấn ở trận đấu cuối cùng tại Dubai”.

Trong khi đó, tiền vệ Huỳnh Công Đến cũng chia sẻ về những bài học kinh nghiệm khi thi đấu với những đội bóng mạnh tại giải Dubai Cup 2022 trong 2 trận vừa qua là Iraq và Croatia.

“Họ rất to cao và không để cho các cầu thủ U23 Việt Nam có thời gian để xử lý bóng. Do vậy, chúng tôi phải xử lý tình huống rất nhanh và không đưa mình vào thế tranh chấp 1-1 với họ. Về thể lực thì chúng tôi cũng khá tốt, nhưng về sự tự tin thì vẫn còn hơi thiếu, chưa mạnh dạn cầm bóng. Một phần cũng do đối phương gây áp lực rất mạnh nên các hậu vệ U23 Việt Nam buộc phải chơi chắc chắn và đá bóng dài nhiều”, Huỳnh Công Đến nhận xét.