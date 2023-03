U23 Hàn Quốc vô địch Doha Cup 

Rạng sáng 29/3, U23 Hàn Quốc thắng thuyết phục 3-0 trước UAE để lên ngôi vô địch giải giao hữu Doha Cup 2023.

U23 Hàn Quốc thắng đậm U23 UAE ở chung kết Doha Cup 2023.

U23 Hàn Quốc thể hiện trình độ vượt trội khi uy hiếp U23 UAE bằng hàng loạt cơ hội từ đầu trận. Đội bóng xứ kim chi tấn công đa dạng bằng các bài tạt cánh đánh đầu, ban bật trung lộ và sút xa. Lợi thế về chiều cao và sức mạnh giúp các tiền đạo và tiền vệ U23 Hàn Quốc có thêm các phương án tỳ đè và làm tường rất lợi hại.

Những người để lại dấu ấn nhiều nhất trong trận này là An Jae-jun, Kim Sin-jin, Goh Young-jun hay Hong Si-hoo, những cầu thủ sinh từ năm 2001 đang thi đấu thường xuyên ở K-League 1 và K-League 2.

Phút 22, An Jae-jun bật cao đánh đầu, đưa bóng trúng xà khung thành U23 UAE. Phút 26, Kim Sin-jin làm tường cho Goh Young-jun chọc khe để An Jae-jun băng xuống đối mặt thủ môn U23 UAE nhưng bị việt vị. An Jae-jun uy hiếp khung thành đối thủ bằng vài cú sút nữa trong hiệp một nhưng tới hiệp hai, họ mới mang về bàn mở tỷ số cho U23 Hàn Quốc.

Phút 58, từ quả phạt góc bên cánh phải, trung vệ đội trưởng Byun Jun-soo đón bóng ở cột xa, đánh đầu chuyền vào cho An Jae-jun đệm cận thành, đưa U23 Hàn Quốc lên dẫn trước. Đây là kết quả của pha dàn xếp đá phạt góc rất bài bản.

Khi thể lực sa sút, U23 UAE nỗ lực tìm bàn gỡ trong vô vọng với những cơ hội ít ỏi. U23 Hàn Quốc tận dụng được những cơ hội phản công và ghi thêm 2 bàn trong thời gian còn lại của trận đấu.

Phút 79, Goh Young-jun cướp được bóng ở giữa sân, dốc bóng lên vài nhịp rồi chọc khe cho Hong Si-hoo. Cầu thủ vào sân thay người đã hãm bóng một nhịp trước khi sử dụng kỹ năng ngoặt bóng cơ bản rồi sút chéo góc, nâng tỷ số lên 2-0 trong sự bất lực của thủ môn và các hậu vệ U23 UAE.

Hong Si-hoo mới 22 tuổi, đã đá 28 trận cho Incheon United ở K-League 1 mùa giải trước, tiếp tục thể hiện đẳng cấp vượt trội ở tình huống làm bàn tiếp theo, cũng là bàn ấn định thắng lợi 3-0 cho U23 Hàn Quốc. Phút 86, An Jae-jun xẻ nách, đón bóng trong pha chồng biên cánh trái rồi chuyền vào cho Hong Si-hoo. Hong loại bỏ hai hậu vệ đang theo kèm mình bằng pha đỡ bóng một chạm khéo léo, dẫn bóng thêm hai nhịp để loại bỏ thủ môn trước khi sút nhẹ vào khung thành trống.

U23 Hàn Quốc toàn thắng 3 trận và giành chức vô địch Doha Cup 2023. U23 UAE về nhì với hai trận thắng. Trong khi đó, Thái Lan thua Kuwait ở trận tranh hạng ba.