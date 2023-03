U20 nữ Việt Nam thắng Singapore 11-0

Thầy trò ông Akira Ijiri có chiến thắng đậm trước đối thủ Singapore vào tối 9/3 để vươn lên đầu bảng F vòng loại U20 nữ châu Á 2024.

U20 nữ Việt Nam độc chiếm ngôi đầu bảng F nhờ hơn Ấn Độ hiệu số. Ảnh: VFF.

U20 nữ Việt Nam thể hiện sức mạnh tuyệt đối trước đối thủ yếu nhất bảng. Tiền đạo Ngọc Minh Chuyên ghi bàn thắng sớm ở phút thứ 2 trên sân vận động Phú Thọ. Sau đó, số 10 ghi cho riêng mình bàn thứ 5 ở phút 90 để khép lại trận đấu có 11 bàn thắng.

Các bàn thắng còn lại được ghi bởi Tạ Thị Thủy và Nguyễn Thị Hải Yến, mỗi người một cú đúp, trong khi đó, Trần Nhật Lan có một bàn ở phút 54.

Các nữ cầu thủ Singapore quá non nớt so với đội chủ nhà. Đoàn quân của HLV Chris Yip Au không thể ngăn cản U20 nữ Việt Nam trên đường so kè hiệu số bàn thắng với U20 nữ Ấn Độ cho ngôi đầu.

Ở hai trận đấu trước đó, đại diện của Ấn Độ đã thắng 7-0 trước U20 nữ Singapore và 6-0 trước U20 nữ Indonesia. Trong khi ở lượt đầu tiên, Việt Nam chỉ thắng được Indonesia 3-0. Vì vậy, chủ nhà cần ghi thêm ít nhất 10 bàn vào lưới Singapore.

Minh Chuyên và đồng đội đã làm tốt hơn kỳ vọng của ban huấn luyện và CĐV ở Phú Thọ. Họ ghi 11 bàn và không để thủng lưới. Chủ nhà chiếm ngôi đầu bảng F với 6 điểm cùng hiệu suất +14, hơn Ấn Độ 1 bàn.

Ở lượt trận cuối cùng diễn ra vào ngày 11/3, Việt Nam chỉ cần hòa Ấn Độ là giành ngôi đầu bảng F. Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 18h. Trước đó, Singapore và Indonesia sẽ đá trận thủ tục lúc 15h trên sân Phú Thọ.

Vòng loại U20 nữ châu Á 2024 chỉ lấy 8 đội đầu bảng để vào vòng loại thứ hai gặp chủ nhà Uzbekistan, Nhật Bản, Triều Tiên và Hàn Quốc.

Xếp hạng bảng F vòng loại U20 nữ châu Á 2024 sau lượt trận hai.