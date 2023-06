U20 Brazil thắng 4-1 dù chơi thiếu người

Trước sức ép từ CĐV chủ nhà Argentina, U20 Brazil vẫn cho thấy sức mạnh vượt trội so với Tunisia. "Tiểu Selecao" tràn lên tấn công sau tiếng còi khai cuộc và chỉ cần 11 phút để chọc thủng lưới đối thủ đến từ châu Phi. Marcos Leonardo tận dụng sai lầm của thủ môn Tunisia để ghi bàn mở tỷ số từ chấm 11 m.

Sau bàn mở tỷ số, Brazil tiếp tục dồn ép đối thủ và có thêm bàn nhân đôi cách biệt ở phút 31. Sau pha chọc khe của Marcos Leonardo, Andrey Santos, cầu thủ thuộc biên chế Chelsea thoát xuống, sút chéo góc, không cho thủ thành Edries Arfaoui cơ hội cản phá.

Hai bàn thắng đến dễ dàng khiến Brazil thi đấu có phần chủ quan. Phút 45, Robert Renan, trung vệ trẻ đang khoác áo Zenit, bất ngờ bị đuổi khỏi sân sau tình huống kéo ngã tiền đạo bên phía Tunisia ngoài vùng cấm.

Đội tuyển Bắc Phi có lợi thế về quân số nhưng vẫn không dám đẩy quá cao đội hình trong hiệp hai. Các đợt lên bóng của Tunisia đều bị quân số áp đảo ở sân nhà của Brazil chặn đứng.

Ngay cả khi thủ môn Brazil đã mắc lỗi ở phút 69, cầu thủ vào sân thay người Jibril Othman cũng chỉ có thể đưa bóng đi chệch cột trong gang tấc.

10 phút sau, Raki Aouani đưa được bóng vào lưới Brazil bằng một cú volley đẳng cấp. Tuy nhiên, VAR vào cuộc và dập tắt hy vọng của Tunisia khi xác định cầu thủ số 11 đã để bóng chạm tay.

Hiệp hai có đến 12 phút bù giờ nhưng chỉ để Brazil ghi thêm bàn. Lần lượt Matheus Martin (90+1) và Andrey Santos (90+10) ghi bàn để nâng tỷ số lên 4-0 cho "Vũ công Samba". Những gì Tunisia làm được chỉ là bàn danh dự ở phút 90+13 được ghi bởi Mahmoud Ghorbel sau pha bóng lộn xộn trước khung thành.

Brazil trở lại vòng knock-out U20 World Cup lần đầu tiên kể từ năm 2015. Đối thủ của "Tiểu Selecao" ở tứ kết sẽ là U20 Israel.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn The Country of Football: Soccer and the making of modern Brazil của Roger Kittleson phát hành năm 2014, kể về hành trình tới 3 chức vô địch thế giới 1958, 1962 và 1970 của người Brazil.