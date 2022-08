U15 SLNA đi tiếp với ngôi đầu bảng B giải Quốc gia 2022

Xuất sắc đánh bại U15 Hà Nội với tỷ số 2-1, U15 SLNA đứng ngôi đầu bảng B và chờ xác định đối thủ ở tứ kết U15 Quốc gia 2022.

Loạt trận cuối của hai bảng A, B diễn ra chiều 12/8 cho kết quả không bất ngờ. Trên sân Pleiku, đội trẻ Huế thắng tối thiểu trước U15 TP.HCM nhờ bàn duy nhất của đội trưởng Đăng Khoa. Kết quả này giúp U15 Huế củng cố ngôi đầu bảng.

Gặp Cần Thơ, U15 HAGL buộc phải thắng để giành quyền đi tiếp. Phút 24, từ tình huống đá phạt góc, trung vệ đội trưởng Phương Nam của U15 HAGL ra chân dứt điểm khiến thủ thành Cần Thơ không có cơ hội cản phá. Hàng thủ của Cần Thơ sau đó lại có pha phòng ngự lỗi, tạo điều kiện cho Khắc Lộc đột phá và chuyền bóng cho Gia Bảo ghi bàn, nâng tỉ số lên 2-0 cho U15 HAGL.

U15 HAGL giành ngôi nhì bảng sau trận thắng thứ hai. Ảnh: BTC.

Sang hiệp 2, các cầu thủ U15 Cần Thơ oằn mình chống đỡ những pha tấn công của HAGL. Phút thứ 54, Gia Bảo có đường kiến tạo cho Đắc Lộc gia tăng cách biệt cho U15 HAGL. Chưa dừng lại, U15 HAGL được hưởng phạt đền và Thanh Tú dễ dàng nâng tỷ số lên 4-0. U15 Cần Thơ có bàn thắng rút ngắn cách biệt nhờ công của Hữu Lộc.

Phút 92, Nay Di Đan có tình huống băng lên phá bẫy việt vị đầy khôn ngoan rồi dễ dàng dứt điểm, ấn định thắng lợi 5-1 cho U15 HAGL.

Kết thúc bảng A, U15 Huế đứng nhất bảng với 9 điểm, sau đó lần lượt là U15 HAGL (6 điểm), U15 TP.HCM (3 điểm) và cuối cùng là U15 Cần Thơ không có điểm nào.

Tại bảng B, U15 SLNA đá trận tranh ngôi đầu với U15 Hà Nội. Do đã chắc suất đi tiếp, cả 2 đội nhập cuộc với lối chơi phóng khoáng và tinh thần khát khao nhằm ghi thật nhiều bàn thắng.

U15 Huế (trái) đi tiếp với 3 trận thắng. Ảnh: BTC.

U15 Hà Nội có bàn dẫn trước do công của Nguyễn Quốc Khánh. 4 phút sau, Nguyễn Quang Lâm của U15 SLNA ghi siêu phẩm san bằng cách biệt. Sang hiệp 2, các cầu thủ xứ Nghệ chơi khoa học, sắc nét hơn và có bàn ấn định thắng lợi 2-1 của Trương Văn Tấn Sang. Chiến thắng này giúp U15 SLNA vững vàng vị trí nhất bảng B với 3 trận toàn thắng.

Ở trận đấu cùng giờ còn lại tại bảng B, U15 Đồng Tháp và U15 Nam Định đã cống hiến 90 phút mãn nhãn với cơn mưa 10 bàn thắng. Phút 11, Nguyễn Thế Việt có bàn mở tỷ số cho Nam Định. 2 phút sau, U15 Đồng Tháp gỡ hòa trước khi liên tục có bàn thắng ở các phút thứ 19, 28, 45+2, 77 và 88.

Các cầu thủ trẻ Nam Định cũng rất nỗ lực và có 4 bàn được ghi từ cú đúp của Nguyễn Tiến Việt, Vũ Hải Đăng và Đặng Quốc Huy. Với kết quả thua 4-6 trước U15 Đồng Tháp, U15 Nam Định chính thức rời giải. U15 Đồng Tháp hạng 3 (3 điểm, hệ số -5) và phải chờ điều thần kỳ ở loạt trận ngày 13/8 để biết số phận.

Ngày 13/8, giải U15 Quốc gia - Next Travel 2022 sẽ diễn ra 2 trận đấu cuối cùng của vòng bảng trong khuôn khổ bảng C. U15 Long An gặp U15 PVF lúc 15h trên sân Hàm Rồng 4 còn U15 Viettel gặp U15 Đắk Lắk trên sân Hàm Rồng 5.