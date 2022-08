U15 PVF khẳng định sức mạnh trong ngày ra quân

Đoàn quân của thầy trò HLV Nguyễn Duy Đông đã thể hiện lối chơi phóng khoáng nhưng đầy hiệu quả và có chiến thắng đậm đà 8-1 trước U15 Đắk Lắk.

Đoàn quân của thầy trò HLV Nguyễn Duy Đông đã thể hiện lối chơi phóng khoáng nhưng đầy hiệu quả và có chiến thắng đậm đà 8-1 trước U15 Đắk Lắk.

Chiều ngày 9/8 tại tỉnh Gia Lai, các trận đấu thuộc vòng chung kết giải vô địch U15 quốc gia - Next Travel 2022 đã diễn ra.

Các cầu thủ U15 cạnh tranh quyết liệt cho ngôi đầu bảng. Ảnh: BTC.

Các nhà đương kim vô địch U15 PVF đã có được thế trận áp đảo từ đầu trận trước đối thủ U15 Đắk Lắk. U15 PVF tấn công liên tục ở những phút đầu tiên của hiệp 1 nhưng bất ngờ bị nhận bàn thua sớm phút 14, Trần Nhật Lương ghi bàn sau pha bắt bóng lỗi của thủ thành Nguyễn Thành Long.

Chỉ 2 phút sau, U15 PVF đã có bàn quân bình tỷ số từ quả phạt góc do công của Nguyễn Quốc Khánh. Những phút sau đó của hiệp 1 diễn ra hấp dẫn khi 2 đội thực hiện lối chơi đôi công đầy phóng khoáng. U15 PVF liên tục uy hiếp khung thành của thủ môn Hoàng Sơn Nguyên, những pha tấn công bài bản đã được chuyển hóa thành bàn thắng ở phút 31 và phút 35, tiền vệ Phùng Quang Tú xuất sắc lập cú đúp, nâng tỷ số lên 3-1 cho U15 PVF.

Phút thứ 44, Nguyễn Lê Phát đã có pha bật cao đánh đầu, ghi bàn cho đội U15 PVF. Kết thúc hiệp đấu đầu tiên với tỉ số đậm đà 4-1.

Sang hiệp 2, U15 PVF có thêm 4 bàn để ấn định tỷ số 8-1. Ngôi sao Phùng Quang Tú hoàn tất cú hat-trick cho riêng mình với bàn thắng ở phút 65. “Messi Hà Tĩnh" Lê Anh Đức cũng có bàn thắng cho riêng mình ở phút thứ 84 với pha đệm lòng đơn giản. Cầu thủ Nguyễn Trọng Đức Vũ kết thúc trận đấu với pha sút xa chuẩn mực ở phút bù giờ cuối cùng. Với kết quả này, thầy trò HLV Nguyễn Duy Đông tạm dẫn đầu bảng C.

Ở trận đấu cùng giờ cũng tại bảng C là cuộc đối đầu giữa U15 Long An và U15 Viettel trên sân Hàm Rồng 4. Bàn thắng duy nhất trên chấm phạt đền thuộc về cầu thủ Trần Hồng Kiên bên phía Viettel. Đó cũng là pha lập công duy nhất của trận đấu, qua đó giúp U15 Viettel có được chiến thắng 1-0 trước U15 Long An.

Ngày 10/8, vòng bảng giải vô địch U15 quốc gia 2022 sẽ tiếp tục diễn ra với 4 trận đấu ở 2 bảng A và B. Tại bảng A vào lúc 15h00, U15 TP.HCM gặp U15 Cần Thơ. Vào lúc 17h30, U15 Huế gặp chủ nhà U15 HAGL. Bảng B cũng sẽ diễn ra 2 cặp đấu hấp dẫn: U15 SLNA - U15 Nam Định và U15 Hà Nội - U15 Đồng Tháp.

Đây là năm thứ ba liên tiếp Next Media phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) tổ chức Vòng chung kết giải bóng đá Vô địch U15 Quốc gia.