Tzuyu (TWICE) tậu penthouse 3,3 triệu USD

Mỹ nhân đẹp nhất nhóm TWICE mua một căn hộ áp mái sang trọng tại quê nhà Đài Loan.

Ngày 5/2, Naver đưa tin nữ ca sĩ Tzuyu (tên khác Chu Tử Du) thành viên nhóm nhạc TWICE đã tậu một căn hộ sang trọng sau chuyến thăm gia đình vào dịp Tết Nguyên đán 2023.

Theo truyền thông Đài Loan, căn penthouse của Tzuyu trị giá 100 triệu TWD (hơn 3,3 triệu USD ) ở Bảo tàng nghệ thuật Hùng Cương Tín Nghĩa thuộc khu Nong-16 Park (Cao Hùng). Bất động sản chưa được trang hoàng đầy đủ, Tzuyu sẽ thiết kế căn hộ theo phong cách riêng phù hợp với sở thích của cô.

Quản lý công ty bất động sản tiết lộ Chu Tử Du mua căn áp mái này bởi phòng khám thẩm mỹ mà mẹ cô đầu tư nằm ở phía đối diện. Bên cạnh đó, đây là khu vực có các công trình và tác phẩm nghệ thuật chất lượng cao được sắp xếp ở mọi nơi. Tính an toàn của khu vực nhà ở cao, có thể đảm bảo sự riêng tư cho cuộc sống của Tzuyu.

Thành viên đẹp và giàu có nhất nhóm TWICE mua căn penthouse hàng triệu USD tại quê nhà.

Nữ ca sĩ sinh năm 1999 là gương mặt đại diện của nhóm nhạc TWICE. Em út của nhóm còn được TC Candler bình chọn là mỹ nhân đẹp nhất thế giới năm 2019. Tzuyu gặt hái nhiều thành công với các chị em trong nhóm.

Sau 7 năm hoạt động không ngừng nghỉ, TWICE giờ đây là nhóm nhạc Kpop giàu thứ 4 với khối tài sản 35 triệu USD . The Korea Times cho biết 9 cô gái giàu nhanh không chỉ bằng cát-xê ca hát, mà còn kiếm bộn tiền từ hợp đồng béo bở liên quan đến nhiều lĩnh vực khác. Trong đó, Tzuyu được coi là thành viên giàu nhất nhóm.

Tzuyu được nhận xét là mỹ nhân đẹp nhất nhì Kpop.

Theo SCMP, TWICE là nhóm nhạc Hàn duy nhất lọt vào danh sách The Forbes Under 30 Asia Class of 2022 (Những gương mặt xuất sắc dưới tuổi 30 tại châu Á năm 2022). Vào năm 2019, TWICE đã làm nên lịch sử khi là nhóm nhạc Hàn đầu tiên tổ chức 3 đêm concert liên tiếp ở Tokyo Dome (Nhật Bản).