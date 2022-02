Tỷ phú tuổi Nhâm Dần trở thành người giàu nhất châu Á

Từng bỏ học đại học, là nạn nhân của một vụ khủng bố và bắt cóc tống tiền, tỷ phú Ấn Độ Gautam Adani trở thành người giàu nhất châu Á với khối tài sản 88,5 tỷ USD.

Theo Bloomberg, tỷ phú Ấn Độ Gautam Adani hiện là người giàu nhất châu Á. Ông đã biến một doanh nghiệp buôn bán hàng hóa nhỏ lẻ thành đế chế kinh doanh cảng, mỏ và năng lượng xanh.

Theo chỉ số Bloomberg Billionaires Index, giá trị tài sản ròng của ông Adani hiện đạt 88,5 tỷ USD , vượt mặt tỷ phú Ấn Độ Mukesh Ambani. Từ đầu năm đến nay, vị tỷ phú 59 tuổi đã bỏ túi thêm 12 tỷ USD .

Đại gia ngành than đã dồn lực vào lĩnh vực năng lượng tái tạo, sân bay, trung tâm dữ liệu và ngành công nghiệp vũ khí quân sự. Đó đều là những ưu tiên của chính quyền Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhằm xây dựng quốc gia và đáp ứng các mục tiêu kinh tế dài hạn của đất nước.

Tỷ phú Ấn Độ Gautam Adani hiện là người giàu nhất châu Á. Ảnh: Bloomberg.

Vượt mặt đại gia ngành dầu khí

"Adani Group đã tìm ra và dấn thân vào tất cả lĩnh vực này vào đúng thời điểm. Điều này thu hút các nhà đầu tư nước ngoài", ông Deepak Jasani - Trưởng bộ phận nghiên cứu bán lẻ của công ty môi giới HDFC Securities Ltd. (có trụ sở tại Mumbai) - bình luận.

Một số cổ phiếu niêm yết của Adani Group đã tăng hơn 600% trong hai năm qua nhờ ván cược vào việc thúc đẩy cơ sở hạ tầng và năng lượng xanh. Thủ tướng Modi tìm cách hồi sinh nền kinh tế 2.900 tỷ USD và đạt mục tiêu không phát thải carbon vào năm 2070.

Năm 2020 từng là năm của tỷ phú Ambani. Tập đoàn dầu khí Reliance Industries Ltd. của ông đã thu về hàng tỷ USD nhờ chuyển hướng sang công nghệ.

Reliance cũng được Facebook và Google Inc. rót vốn. Nhưng kể từ đó tới nay, cán cân đã nghiêng về phía Adani.

Cả hai tỷ phú Ấn Độ - những người từng xây dựng đế chế kinh doanh của mình bằng nhiên liệu hóa thạch hoặc than - đều đang thúc đẩy các dự án năng lượng xanh.

Ông Ambani đã cam kết chi 10 tỷ USD trong vòng 3 năm tới. Đó chỉ là một phần nằm trong kế hoạch chi tiêu 76 tỷ USD cho năng lượng tái tạo.

Còn Adani cam kết đầu tư tổng cộng 70 tỷ USD vào năm 2030 để đưa tập đoàn của ông trở thành nhà sản xuất năng lượng tái tạo lớn nhất thế giới.

Từng bỏ học đại học và hai lần thoát nạn

Những công ty bao gồm Total SE và Warburg Pincus LLC đã đầu tư vào các công ty của Adani trong năm 2021.

Vào tháng 1 năm ngoái, gã khổng lồ dầu mỏ của Pháp đồng ý mua 20% cổ phần của Adani Green Energy Ltd. và 50% cổ phần trong danh mục đầu tư vận hành tài sản năng lượng mặt trời của tập đoàn Ấn Độ.

Thương vụ trị giá 2,5 tỷ USD . Thời điểm đó, giá trị vốn hóa thị trường của Adani Green đạt 20 tỷ USD .

Vào tháng 3/2021, Warburg tuyên bố sẽ đầu tư 110 triệu USD để đổi lấy khoảng 0,5% cổ phần của Adani Ports và Special Economic Zone Ltd.

Tỷ phú Adani đã tiết lộ kế hoạch tăng công suất năng lượng tái tạo của tập đoàn lên gần gấp 8 lần vào năm 2025.

Vào tháng 5, Adani Green đã đồng ý mua mảng kinh doanh năng lượng tái tạo tại địa phương của SoftBank Group Corp. Thương vụ trị giá 3,5 tỷ USD .

Một số hoạt động kinh doanh của Adani Group gần như độc quyền, chẳng hạn kinh doanh cảng. Cờ đang đến tay họ và họ đang tận dụng điều đó triệt để Ông Sanjiv Bhasin, Giám đốc công ty môi giới địa phương IIFL Securities Ltd.

Chỉ trong vòng 3 năm, tỷ phú Adani đã giành được quyền kiểm soát 7 sân bay và gần 25% lưu lượng hàng không của Ấn Độ.

Tập đoàn của ông hiện sở hữu nhà điều hành sân bay, nhà máy phát điện và nhà bán lẻ khí đốt đô thị lớn nhất cả nước trong khu vực ngoài quốc doanh.

Cổ phiếu của Adani Green và Adani Total Gas Ltd. - một liên doanh niêm yết tại Mumbai với công ty Pháp - đã tăng hơn 1.000% kể từ đầu năm 2020.

Giá cổ phiếu Flagship Adani Enterprises Ltd. đã tăng hơn 730%, cổ phiếu Adani Transmission Ltd. và Adani Ports tăng lần lượt hơn 500% và 95% trong giai đoạn này. Để so sánh, chỉ số S&P BSE Sensex Index tăng 40%.

Từng bỏ học đại học, ông Adani từng khởi nghiệp trong ngành kim cương của Mumbai vào đầu những năm 1980 trước khi trở về quê hương Gujarat để giúp anh trai kinh doanh nhựa. Năm 1988, ông thành lập Adani Enterprises.

Ông Adani từng nhiều lần thoát nạn. Hơn hai thập kỷ trước, ông bị bắt cóc tống tiền. Năm 2008, vị doanh nhân là một trong những con tin trong một vụ khủng bố tại khách sạn Taj Mahal Palace ở Mumbai khiến ít nhất 166 người thiệt mạng.

