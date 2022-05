Tỷ phú truyền hình không ra khỏi nhà suốt 322 ngày

Oprah Winfrey cho biết bà bị bạn bè chế nhạo vì ở trong nhà gần một năm. Bà hoàng truyền hình không dám ra đường vì sợ tình hình dịch bệnh Covid-19.

Trong cuộc phỏng vấn của Los Angeles Times, Oprah Winfrey lần đầu chia sẻ về cuộc sống của bà trong đại dịch Covid-19. Bà hoàng truyền hình cho biết bà không bước ra khỏi nhà suốt 322 ngày. Nữ MC thấy sợ khi nghe tin tức về số ca nhiễm và người chết liên tục tăng, trong đó có bạn bè và người thân của mình.

"Tôi đã cẩn thận đến mức bị bạn bè chế nhạo. Tôi không ra khỏi nhà theo đúng nghĩa đen suốt 322 ngày. Tôi thấy điều đó ổn và không phải gánh nặng của mình", Winfrey nói với LA Times.

Tỷ phú da màu cho biết bà đưa ra quyết định này từ cuối năm 2021, sau khi nghe tin tức nhiều người quen qua đời vì mắc Covid-19. Bà ngạc nhiên vì bản thân có thể ở trong nhà gần một năm, cuối cùng thích nghi được với điều đó.

"Tôi nhớ lúc Gayle King hỏi tôi không nhớ cảm giác ở bên người khác sao. Không hẳn là nhớ hay không, mà là vì tôi đã ở bên khán giả suốt nhiều năm qua. Bây giờ, tôi có thể dành thời gian cho bản thân mình và nghĩ về điều tiếp theo sẽ xảy ra", bà nói thêm.

Oprah Winfrey trong sự kiện gala Đại sứ vì Nhân loại. Ảnh: Getty.

Hiện tại, Oprah Winfrey chuẩn bị ra mắt bộ phim tài liệu mang tên The Color of Care. Tác phẩm do bà làm nhà sản xuất nói về sự bất bình đẳng, phân biệt chủng tộc trong hệ thống chăm sóc sức khỏe tại Mỹ.

Oprah Winfrey là một trong những MC truyền hình nổi tiếng nhất nước Mỹ. Bà trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều người khi chia sẻ câu chuyện vượt khó, từ đứa bé ở khu ổ chuột đến ngôi sao truyền hình nổi tiếng.

Trong năm 2022, Forbes tiếp tục đưa bà vào danh sách tỷ phú của Hollywood. Tuy giảm 100 triệu USD so với năm 2021 nhưng tổng tài sản của Winfrey hiện ở mức 2,6 tỷ USD , bằng với mức năm 2020.

Dù khối tài sản giảm, Oprah Winfrey vẫn nắm giữ danh hiệu người phụ nữ giàu nhất nước Mỹ. Thu nhập của bà chủ yếu đến từ hệ thống chương trình truyền hình và tạp chí do bản thân sáng lập mang tên Oprah Winfrey Network (OWN).