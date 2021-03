Tỷ phú Trung Quốc trong cuộc đua phát triển xe hơi điện

Doanh nhân He Xiaopeng là nhà sáng lập hãng xe điện thông minh Xpeng Motors. Trước đó, ông He đã nổi tiếng vì tạo ra trình duyệt UCWeb. Sản phẩm này đã được tập đoàn Alibaba mua lại vào năm 2014. Nắm trong tay 5,5 tỷ USD , ông He là một trong 141 người giàu nhất quốc gia 1,4 tỷ dân năm ngoái ở độ tuổi 43. Ảnh: Yiche.com.