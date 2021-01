Tỷ phú 'Penthouse' đáp trả antifan

Park Eun Seok bị antifan chỉ trích là gương mặt mờ nhạt. Sau đó, nam diễn viên thẳng thắn đáp trả: "Hãy đợi nhé".

Ngày 25/1, khán giả dành sự quan tâm cho màn đáp trả antifan của diễn viên Park Eun Seok - gương mặt đang nhận được sự chú ý khi vào vai Logan Lee trong Penthouse.

Trên trang cá nhân, Park Eun Seok chia sẻ bức ảnh chụp chung với dàn khách mời I live alone - show truyền hình thực tế nổi tiếng tại xứ kim chi. Trong tập mới nhất của I live alone lên sóng ngày 29/1, Eun Seok góp mặt với tư cách là khách mời đặc biệt. Phía dưới bài đăng của nam diễn viên, dân mạng để lại bình luận chỉ trích và cho rằng Eun Seok dựa hơi người khác để nổi tiếng: "Anh rất mờ nhạt so với Henry. Anh vẫn muốn xuất hiện trong I live alone ư?".

"Tôi sẽ xuất hiện vào tuần sau. Hãy chờ đợi nhé", Park Eun Seok đáp trả antifan.

Đối diện với bình luận ác ý, Park Eun Seok thẳng thắn đáp: "Tôi sẽ xuất hiện vào tuần tới. Hãy chờ đợi nhé". Sau đó, nam diễn viên sử dụng chức năng ghim bình luận nổi bật khiến bất kỳ ai vào bài đăng này cũng có thể đọc được màn đối đáp trên.

Bên cạnh bình luận tiêu cực, người hâm mộ Park Eun Seok vui mừng với thông tin nam diễn viên có mặt trong I live alone. Đa số cho rằng Eun Seok có cách ứng xử văn minh, lịch sự trước antifan.

Park Eun Seok (sinh năm 1984) từng xuất hiện trong Doctor Prisoners, Voice 2... Tuy nhiên, tới Penthouse, tên tuổi của anh mới nhận được sự chú ý.

Sinh ra tại Hàn Quốc, năm 7 tuổi, Eun Seok sang Mỹ định cư. Vì thế, nam diễn viên nói tiếng Anh trôi chảy, lưu loát. Trước khi theo đuổi sự nghiệp diễn viên, Eun Seok học tập tại SOPA - Học viện Nghệ thuật Seoul, nơi đào tạo ra nhiều tài năng nghệ thuật của Hàn Quốc như Kai (EXO), Na Yoon (Momoland) hay Park Ji Hoon (Wanna One).