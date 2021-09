Tỷ phú Mike Novogratz: 'Nhà đầu tư Bitcoin đã quá phấn khích'

Đối với tỷ phú Mike Novogratz, cú rơi đột ngột của Bitcoin là hậu quả của sự hưng phấn thái quá trên thị trường những tuần qua.

Theo Bloomberg, ông Mike Novogratz - người đứng đầu Galaxy Digital - cho rằng thị trường tiền mã hóa đã tăng mạnh trong 8 tuần qua và trở nên "quá mua". Ông Novogratz là một nhà ủng hộ lâu năm của Bitcoin.

Ông Novogratz cho rằng các động lực khiến Bitcoin tăng giá là hoàn toàn hợp lý. Visa inc. đã đầu tư 150.000 USD vào NFT (token không thể thay thế). Amazon.com Inc. đăng tin tuyển dụng liên quan đến blockchain và tiền kỹ thuật số. Walmart Inc. cũng tìm kiếm chuyên gia về tiền mã hóa.

"Sự quan tâm của các nhà đầu tư nhỏ lẻ đã tăng vọt khi những tổ chức lớn tham gia vào tiền mã hóa", ông nhận định.

"Ngày càng nhiều người nhận thức được rằng Bitcoin không chỉ là một hàng rào chống lại rủi ro chính sách tiền tệ và tài khóa. Đó còn là web 3.0", ông Novogratz nhấn mạnh, đề cập đến thế hệ thứ 3 của công nghệ Internet.

"Không ai muốn bỏ lỡ thế hệ Internet tiếp theo. Tôi cho rằng chúng ta chỉ hơi quá phấn khích", ông giải thích.

Tỷ phú Mike Novogratz tin rằng đà tăng giá của Bitcoin trong những tuần qua là hợp lý. Ảnh: Reuters.

Theo dữ liệu của CoinMarketCap, Bitcoin hôm 11/9 (theo giờ Việt Nam) được giao dịch ở mức 45.200 USD /đồng, giảm 3,21% so với một ngày trước đó.

Tối 7/9, giá Bitcoin đã rớt mạnh từ ngưỡng cao ngày (gần 53.000 USD /đồng) xuống mức 42.900 USD /đồng. Giá chứng kiến mức giảm đến 18,9% trong vòng chưa đầy 24 giờ.

Giá Bitcoin giảm mạnh vào ngày El Salvador chính thức công nhận Bitcoin là tiền tệ chính thức. Tuy nhiên, sự kiện đã bị hủy hoại bởi các cuộc biểu tình của người dân và trục trặc kỹ thuật.

Ông Novogratz tin rằng rất khó để dự đoán thị trường trong ngắn hạn. Tuy nhiên, về lâu dài, quỹ đạo của Bitcoin rất rõ ràng. "Đã có đủ nhiều tổ chức tin rằng đó là một kho lưu trữ giá trị", ông khẳng định.